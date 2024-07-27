房協靠投資虧轉盈賺4.5億 淨資產回升至474億 重建6邨料需560億

房協行政總裁陳欽勉在年報表示，房協投資項目雖遇短期波動，惟長期表現仍能抵禦風險，並超越預期。面對前所未有的建屋高峰，房協早在不同方面做好準備和部署應對短期現金流缺口。房協預期未來重建舊屋邨屬首要任務之一，6個最高樓齡出租屋邨重建費估計約560億元。

日前剛卸任房協主席的陳家樂在年報提到，房協年內在管治架構推行重大改革，成立全新的常設財務委員會，就房協整體財政狀况為執委會提供意見。翻查年報，財務委員會主席為在銀行界服務多年、工銀（亞洲）前董事暨副總經理黃遠輝。

年報：常設財委 黃遠輝任主席

年報顯示，房協上年度收入錄得約21億元，較對上兩年改善，總支出由前一年度31億元降至上年度約27億元。房協解釋，今次錄得盈餘主要與投資組合收入增加，以及屋邨管理支出減少有關。

長期投資目標趕上建築成本

年報提到房協長期投資組合主要為重建轄下出租屋邨提供資金，目標是趕上香港建築成本上升，故投資組合分散，偏向以股票為主；而截至今年3月31日的過去一年，長期投資組合錄得3.63％正回報，較指標低2.69個百分點。

至於短期投資組合的目標，是在保本的同時維持資金流，房協繼續依循審慎原則管理，把現金盈餘投放不逾半年定期存款。過去一年短期投資組合錄得4.73％溢利，較指標低0.12個百分點。