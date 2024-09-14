阻差重審改認罪 青年囚3月1周

被告李兆聰案發時19歲，現年21歲，任職運輸工人。案情指出，當晚警方截停一名劉姓女子，被告伸手嘗試拉走劉不果，其他警員上前制服被告。

控辯拗扣減 官：上訴時曾抗辯

鄭官判刑時指出，辯方求情理由為被告選擇認罪，控辯雙方爭議應給多少量刑扣減。鄭官稱，案發日為七一特區政府成立的周年紀念及國安法生效首日，地點是香港重要地標之一，加上當時仍值社會動盪時期，被告向警方搶犯的行為容易引起他人仿效，甚至激起暴力衝突，量刑起點定於4個月。

鄭官又稱，辯方以被告在訂立審期前認罪為由，冀法庭給予兩成半刑期扣減，鄭官反駁稱律政司就被告以案件呈述方式上訴，被告於上訴期間抗辯，至今經過多重法律程序才認罪，加上有案例支持這情况下刑期扣減應少於兩成，故給予略少於兩成的刑期扣減，判囚3個月1星期。

【案件編號：STCC 2837/24】

（反修例風暴）