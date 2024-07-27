酒商倡烈酒稅100%減至20%

邵家輝：促進貿易可抵稅收影響

香港酒業總商會、港九罐頭洋酒伙食行商會，以及香港食品、飲料及雜貨協會等有從事酒類貿易的商會昨日召開聯合記者會，指本港酒業在新冠疫情後經營困難，同時內地白酒企業冀透過香港外銷，建議減烈酒稅，以推動烈酒貿易。邵家輝稱，政府2008年取消酒精含量30%以下飲料的進口稅，葡萄酒進口量由2008年約3043萬公升，增至2012年5055萬公升，料烈酒稅寬減後，帶動旅遊及飲食等各行業收益。

指內地酒有潛力 港可搶先機

香港酒業總商會創會會長蘇又萍表示，內地白酒市場規模逾8000億元，去年本港市場佔內地白酒出口量約兩成三，考慮到內地有26間威士忌酒廠正投產，料8至10年後威士忌產品會「百花齊放」。她稱港府若不調整稅項，對本港搶佔先機、吸引內地酒廠來港開設銷售點作為外銷「跳板」存有難度。

至於減稅後會否鼓勵市民飲酒而影響健康，蘇引述數據稱，2008年香港人均飲酒量每年2.8公升，當年取消葡萄酒關稅後，人均飲用量無明顯增加，去年更下跌至人均每年2.3公升。