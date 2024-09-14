明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

英諜案女子1.6億續凍 控：倘判決冀往英執行

【明報專訊】英國以國安法起訴香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪等3名男子，他們被指在當地為港從事情報工作，並受託威嚇一名涉嫌欺詐的移英香港女子。該女子涉盜取僱主逾1.6億港元，高院早前頒發臨時禁制令凍結其資產，昨批准禁令繼續生效。僱主一方表示，案件涉及巨額金錢，法律團隊分秒必爭，若本港法院宣判，冀轉交英國執行判決。

英國涉港情報案由一宗跨境追債案引發，牽連香港民事訴訟。案件原告為香港永鑫投資有限公司及Twt Global Limited；被告為移英香港女子鄺文琪（Kwong Man Ki Monica）、Hon Tai Hung、Li Jingfang及Pang Yuk Hing。原告公司由律師梁祖澤代表；彭姓第四被告今日親自到庭，其餘3名被告缺席聆訊。

暫委法官余啟肇甫開庭表示，彭正申請法援，審批法援需時，按規定須擱置法律程序42日。原告方指案件涉及巨款，為免拖延法律程序，要求法庭僅擱置彭的案件，暫緩擱置其餘3人的案件。原告方提及，鄺文琪無交抗辯書，法庭很大機會頒發缺席判決（default judgment），直接下令鄺賠償。

原告重申，無意指控彭濫用司法程序，只想繼續訴訟；若本港法庭宣判，原告方或轉交英國或其他司法管轄區執行判決。法官聽畢表示，原告希望向鄺文琪追款，暫不影響彭案件，遂頒令暫緩擱置鄺的案件，彭的案件繼續擱置。

彭稱已破產 禁令無影響

法庭早前頒下臨時禁制令，要求4名被告交還被盜資產，原告方昨要求法庭延長命令。彭不反對頒令，指自己已破產，「你禁我都無影響，我乜都冇」。法官遂批准延長禁令，直至案件開審或任何一方申請撤銷禁令為止。

【案件編號：HCA 2069/23】

相關字詞﹕高等法院 香港駐倫敦經貿辦 凍結資產 臨時禁制令

上 / 下一篇新聞

記協：13媒體有記者被滋擾恐嚇 有家人僱主業主接警告 主席促查保安局籲報警
記協：13媒體有記者被滋擾恐嚇 有家人僱主業主接警告 主席促查保安局籲報警
江玉歡：簽HEALTHY同意書恐礙民事索償
江玉歡：簽HEALTHY同意書恐礙民事索償
陳國基謝黃德森貢獻 料辭任無礙體育發展
陳國基謝黃德森貢獻 料辭任無礙體育發展
27宗乙鏈感染兩死  九成曾觸淡水魚 石湖墟街市檢脗合樣本 防護中心不排除續有個案
27宗乙鏈感染兩死  九成曾觸淡水魚 石湖墟街市檢脗合樣本 防護中心不排除續有個案
涉虐殺狗深圳情侶疑中大人 校方：嚴肅調查
涉虐殺狗深圳情侶疑中大人 校方：嚴肅調查
內地漢連環爆竊公屋 涉13案盜值51萬財物
內地漢連環爆竊公屋 涉13案盜值51萬財物
打風入屋劫舊識 5匪被捕
打風入屋劫舊識 5匪被捕
入境助理涉九度瞞債借糧 8次獲批涉款26萬
入境助理涉九度瞞債借糧 8次獲批涉款26萬
2019年奪命意外 建商紀委會罰金門34萬元
2019年奪命意外 建商紀委會罰金門34萬元
指港泛政治化扭轉 林鄭籲大步融入灣區經濟
指港泛政治化扭轉 林鄭籲大步融入灣區經濟
涉騙學校27萬 趙小前校長控欺詐 指轉帳失敗獲雙重薪金 訛稱獲授權提款後自用
涉騙學校27萬 趙小前校長控欺詐 指轉帳失敗獲雙重薪金 訛稱獲授權提款後自用
面對自殺童 談判專家：溝通態度重於內容
面對自殺童 談判專家：溝通態度重於內容
岑浩輝唯一澳門特首參選人 9·28辦答問會
岑浩輝唯一澳門特首參選人 9·28辦答問會
酒商倡烈酒稅100%減至20%
酒商倡烈酒稅100%減至20%
紅會：3血型庫存極低 籲趁假日捐血
紅會：3血型庫存極低 籲趁假日捐血
成分雜亂 「太空油」研列毒品 卓孝業：年輕人間盛行 吸食或可致死
成分雜亂 「太空油」研列毒品 卓孝業：年輕人間盛行 吸食或可致死
警伙銀行查異常帳戶 搗洗錢集團截103騙案
警伙銀行查異常帳戶 搗洗錢集團截103騙案
墮「複製金器」騙案 少女失30萬元首飾
墮「複製金器」騙案 少女失30萬元首飾
「感激」刺警漢4港大生 減刑至15月 上訴庭指原審量刑明顯過高 3月內頒判辭
「感激」刺警漢4港大生 減刑至15月 上訴庭指原審量刑明顯過高 3月內頒判辭
阻差重審改認罪 青年囚3月1周
阻差重審改認罪 青年囚3月1周
對內地團客強迫購物 言行惡劣 旅監成立4年 首導遊釘牌
對內地團客強迫購物 言行惡劣 旅監成立4年 首導遊釘牌
1+新藥審批機制 新增兩款口服藥 日研發准港註冊
1+新藥審批機制 新增兩款口服藥 日研發准港註冊
孫東：數字辦11月牽頭網絡演練
孫東：數字辦11月牽頭網絡演練
TABASCO辣醬無標二氧化硫 涉事批次須停售
TABASCO辣醬無標二氧化硫 涉事批次須停售
香港公園香花展下周五開幕
香港公園香花展下周五開幕
九市速遞：港珠飛進口貨至少快一日 適合網購物流 有望翌日送抵江浙滬
九市速遞：港珠飛進口貨至少快一日 適合網購物流 有望翌日送抵江浙滬
九市速遞：首屆大灣區動漫節明開幕
九市速遞：首屆大灣區動漫節明開幕
九市速遞：藥械通新增25家指定醫院
九市速遞：藥械通新增25家指定醫院
九市速遞：科大創業大賽 清華團隊奪冠
九市速遞：科大創業大賽 清華團隊奪冠
灣區手記：夜市與社區 ／文：尚東美
灣區手記：夜市與社區 ／文：尚東美
【Emily】房協監事會換屆 凌嘉勤做主席 副主席梁國權抱恙 缺席大會
【Emily】房協監事會換屆 凌嘉勤做主席 副主席梁國權抱恙 缺席大會
【Emily】林世雄訪杭州「城市大腦」 了解用大數據減擠塞
【Emily】林世雄訪杭州「城市大腦」 了解用大數據減擠塞
【Emily】長者咭9‧20起優惠周 逾300機構商戶推優惠
【Emily】長者咭9‧20起優惠周 逾300機構商戶推優惠
【Emily】駐京辦國慶攝影繪畫賽頒獎
【Emily】駐京辦國慶攝影繪畫賽頒獎