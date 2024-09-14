英諜案女子1.6億續凍 控：倘判決冀往英執行

英國涉港情報案由一宗跨境追債案引發，牽連香港民事訴訟。案件原告為香港永鑫投資有限公司及Twt Global Limited；被告為移英香港女子鄺文琪（Kwong Man Ki Monica）、Hon Tai Hung、Li Jingfang及Pang Yuk Hing。原告公司由律師梁祖澤代表；彭姓第四被告今日親自到庭，其餘3名被告缺席聆訊。

暫委法官余啟肇甫開庭表示，彭正申請法援，審批法援需時，按規定須擱置法律程序42日。原告方指案件涉及巨款，為免拖延法律程序，要求法庭僅擱置彭的案件，暫緩擱置其餘3人的案件。原告方提及，鄺文琪無交抗辯書，法庭很大機會頒發缺席判決（default judgment），直接下令鄺賠償。

原告重申，無意指控彭濫用司法程序，只想繼續訴訟；若本港法庭宣判，原告方或轉交英國或其他司法管轄區執行判決。法官聽畢表示，原告希望向鄺文琪追款，暫不影響彭案件，遂頒令暫緩擱置鄺的案件，彭的案件繼續擱置。

彭稱已破產 禁令無影響

法庭早前頒下臨時禁制令，要求4名被告交還被盜資產，原告方昨要求法庭延長命令。彭不反對頒令，指自己已破產，「你禁我都無影響，我乜都冇」。法官遂批准延長禁令，直至案件開審或任何一方申請撤銷禁令為止。

【案件編號：HCA 2069/23】