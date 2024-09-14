面對自殺童 談判專家：溝通態度重於內容

警方伙港大推校園指引

辦講座分享防自殺經驗

警方談判組主管總警司廖珈奇表示，當校園危機發生時，教師第一時間如何處理是常見問題，他期望可透過實務操作指引補充這部分，例如以簡單概念讓教師知道有事情發生時，首先該做什麼，如何做好控制、指揮及溝通。廖又說，對成年人與學童的處理手法不會有太大分別，因對於「旁觀者」來說「我哋咩都唔知」，雖然每人性格不同，有些會「吐苦水」，有些不太願意溝通，但認為「要當自己什麼都不知道」，最重要是細心聆聽。

至於溝通時說話內容，廖珈奇指出，教師其實不需太擔心措辭，如能透過身體語言、聲線語氣，讓人覺得你關心對方、想幫對方，便很足夠。他指教師往往不知道一些敏感語句可否說出來，例如「自殺」、「死」、「這麼高是不是真的想跳下去」，但用詞非重要因素，反而要表達當時感覺很關心該學生。他又指出，除面對面聊天，現時很多時候未必可見到有求助需要學童的真人，多了要用社交媒體與他們溝通。

港大香港賽馬會防止自殺研究中心本月10日公布最新數據，15歲以下兒童及青少年的自殺率由2022年的0.9顯著上升至2023年的2.9。研究中心總監葉兆輝表示，當中只有三分一學童留下遺書，而遺書中的用字反映他們生前帶有強烈的內疚感及無望感，不滿意現狀，也沒有願景和能力去改變。他表示，家長和教師都是學童身邊重要的守護者，透過共同努力，提升學生解難能力，這學習過程將會成為學生離開校園後終生受用的資產。