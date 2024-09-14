涉騙學校27萬 趙小前校長控欺詐 指轉帳失敗獲雙重薪金 訛稱獲授權提款後自用

該校的辦學團體、仁濟醫院董事局回覆本報稱，由於案件已進入司法程序，不便評論，稱法團校董會及仁濟醫院董事局已就事件深入討論，將繼續與教育局保持良好溝通，匯集各方意見以改善相關行政及財務流程。董事局又稱學校現時如常運作，並以確保學生獲得最大福祉為依歸，持續為學生提供優質教育服務。

辦團：運作如常 將改善財務流程

被告陳奕鑫（47歲）於案發時為政府資助小學仁濟醫院趙曾學韞小學校長，2023年12月底離職。他被控4項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

廉署稱，早前接獲貪污投訴，展開調查，發現被告涉嫌於2023年4月初及5月初，先後向該校職員訛稱未有收到該年3及4月份薪金，從而詐騙校方向他重複支付該兩個月薪金，共逾15萬元。

廉署調查發現，被告分別於2023年3月底及4月底已透過銀行自動轉帳方式收取該兩個月薪金，被告涉嫌向學校虛假申報銀行轉帳不成功，校方遂以支票向他補發薪金，惟被告至今從沒向學校歸還上述額外薪金。

2022年9月上任 一年多離職

被告又涉嫌於2023年5至6月期間兩次向學校職員訛稱已獲辦學團體及校監批准，從學校銀行戶口提取款項作公務用途，從而詐騙校方向他支付兩筆各6萬元款項。調查發現被告獲校方支付上述12萬元後，涉嫌將所有款項存入其個人銀行戶口作私人用途，從來沒有以有關款項支付該校任何開支。

廉署發言人表示，校長作為法團校董會的代理人，絕不可在履行職務期間涉及利益衝突或利用公事身分謀取私利。

翻查資料，陳奕鑫在教育界工作廿多年，曾於浸信會天虹小學、聖公會主風小學任教。他於2022年9月接任仁濟醫院趙曾學韞小學校長，2023年底離職；該校因收生不足，今年9月新學年不獲教育局資助開辦小一級（即「派0班」），但獲批准開辦私營小一。