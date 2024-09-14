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指港泛政治化扭轉 林鄭籲大步融入灣區經濟

【明報專訊】前特首林鄭月娥昨日到深圳出席中大（深圳）公共政策學院開幕禮，她致辭表示，香港泛政治化局面已扭轉，加上本港已落實《港區國安法》及《維護國家安全條例》，回復投資者信心，因此應大膽創新、大步融入大灣區經濟。

香港中文大學（深圳）今年新增公共政策學院，中大深圳校長徐揚生、林鄭月娥等揭牌。林太致辭稱，經過國安法立法後，本港的國際形象和國際聯繫都受到影響，西方傳媒對港報道非常負面，因此香港必須加強重新鞏固提升國際形象。

林太說，當年就廣深港高鐵香港段申請撥款時受很大打擊，包括有示威、遊行，其後為西九龍高鐵站制定「一地兩檢」法律時，立法會亦出現「打架」、「拉布」，「以前非常政治化局面改變了，現在可以放心實現行政主導的政治體制」，她稱現時的立法會議員都提到深圳口岸應「一地兩檢」，甚至認為效率不夠高，而應採用「合作查驗、一次放行」，認為這正是政治局面影響區域發展的程序，「在香港非常明顯」，認為現在是大膽探索、尋求突破、創新推動大灣區發展的時候。

該校公共政策學院招收碩士及博士研究生，本月起開設公共政策及城市學兩個碩士研究生學科。林太稱，該校成立公共政策學院後，學生可修讀大灣區和國家的公共政策及管理，有助加強大灣區聯繫及區域協調發展。

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