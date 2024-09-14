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港聞二

2019年奪命意外 建商紀委會罰金門34萬元

【明報專訊】元朗一個地基建造地盤於2019年3月5日發生致命事故，事發在元朗站物業發展項目，圍欄掉下擊中兩名工人，造成一死一傷。註冊承建商紀律委員會今年8月30日頒書面裁決，並於昨日刊憲，裁定承建商金門建築有限公司因犯有與建築工程有關的罪行被法庭定罪，須予以紀律處分，被譴責及罰款34萬元，亦須支付紀律委員會及屋宇署合共99,199元的研訊費用。

當局表示，事故當日在搬移鑽樁機的過程中，兩組用於吊運操作的吊索以繩索綁於鑽樁機平台的一段圍欄上，該兩組吊索掉下時扯脫該段圍欄，圍欄擊中其中兩名在平台上的工人，引致他們墮下至鑽樁機中空部分的底部，該兩名工人同告受傷，其中一名工人於兩星期後離世。

違職安例早前定罪罰款10.8萬

《憲報》指出，金門建築因沒有採取足夠步驟防止有人墮下、沒有設置及保持安全的工業裝置和工作系統，以及沒有發展、實施和維持一個安全管理制度，被法庭裁定違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》的規定。涉案承建商金門建築有限公司於2020年1月在粉嶺裁判法院被定罪及判罰款10.8萬元。

政府「認可公共工程承建商名冊」網頁顯示，金門建築仍屬於所用工程類別的承建商，均屬最高級別的「丙組」，即可競投價值超過4億元的合約。另外，金門建築亦列在「一般建築承建商名冊」，註冊於去年8月已屆滿，並已在指定時間內提出保留註冊或續期申請。

屋宇署發言人重申，根據《建築物條例》，若註冊承建商就建築工程有關的罪行被法庭定罪，或在建築工程方面犯有疏忽或行為不當，該承建商可被紀律處分。

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