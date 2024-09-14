2019年奪命意外 建商紀委會罰金門34萬元

當局表示，事故當日在搬移鑽樁機的過程中，兩組用於吊運操作的吊索以繩索綁於鑽樁機平台的一段圍欄上，該兩組吊索掉下時扯脫該段圍欄，圍欄擊中其中兩名在平台上的工人，引致他們墮下至鑽樁機中空部分的底部，該兩名工人同告受傷，其中一名工人於兩星期後離世。

違職安例早前定罪罰款10.8萬

《憲報》指出，金門建築因沒有採取足夠步驟防止有人墮下、沒有設置及保持安全的工業裝置和工作系統，以及沒有發展、實施和維持一個安全管理制度，被法庭裁定違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》的規定。涉案承建商金門建築有限公司於2020年1月在粉嶺裁判法院被定罪及判罰款10.8萬元。

政府「認可公共工程承建商名冊」網頁顯示，金門建築仍屬於所用工程類別的承建商，均屬最高級別的「丙組」，即可競投價值超過4億元的合約。另外，金門建築亦列在「一般建築承建商名冊」，註冊於去年8月已屆滿，並已在指定時間內提出保留註冊或續期申請。

屋宇署發言人重申，根據《建築物條例》，若註冊承建商就建築工程有關的罪行被法庭定罪，或在建築工程方面犯有疏忽或行為不當，該承建商可被紀律處分。