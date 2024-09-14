打風入屋劫舊識 5匪被捕

蒙面刀匪綁住村屋夫婦

值80萬失物未尋回

本月5日深夜，4名蒙面賊闖入大埔汀麗路南坑村一個村屋地下單位，以數柄開山刀指嚇戶主，並用索帶綑綁戶主夫婦雙手，掠去名牌手袋、手表、首飾、相機等，總值約80萬元。匪徒亦搶走一張有提款功能的信用卡，威嚇戶主提供密碼。匪徒其後到案發地點200米外櫃員機提取4萬元現金，得手後登上套有假牌的車輛逃離現場，戶主夫婦沒有受傷。警方調查後，周四（12日）起一連兩日共拘捕5名介乎29至47歲的男子，分別報稱司機及無業。

警方初步調查相信，被捕人包括幕後策劃、落手打劫、賊車車主。其中一名骨幹成員與事主認識多年，少聯絡，相信他們無特別恩怨。涉案車輛已經尋回。

新界北總區重案組總督察羅禮謙稱，涉案匪徒有預謀，包括準備武器、索帶、套上假車牌，並批評有人「趁風打劫」，企圖利用橫風橫雨掩蓋敲碎玻璃的聲音，強調警方會繼續追查失物下落，以及調查是否有更多人涉案。