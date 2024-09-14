涉虐殺狗深圳情侶疑中大人 校方：嚴肅調查

深圳一對情侶懷疑虐死領養犬隻一事，連日在內地多個社交平台發酵。有內地網民「起底」涉嫌施虐者，指稱涉事情侶疑為中大計算機科學與工程學系的助教及在讀博士生。其後多名網民到中大各個社交平台「洗版」，截至昨晚11時，中大「小紅書」最新帖文有逾2700條評論，多人要求大學跟進並懲處涉事職員及學生。

「香港動物報」前日報道，深圳一對情侶向領養不足4個月名為「胖虎」的阿拉斯加犬多次施虐，情侶上周三（4日）晚上因胖虎在放風前激動漏尿，而將繩索套在牠的頸上，並以吸塵機毆打其頭部等，致其死亡。獸醫解剖揭示死因是勒斃。

內地領養中心發現領養犬口有血滿身傷

曾救助胖虎並安排領養的寵物領養中心周三（11日）在微信公眾號撰文揭發事件。文章表示，一對情侶3月底決定領養胖虎，並於5月中旬簽訂協議，中心以為「胖虎終於找到了幸福的歸宿」，卻在上周三晚上接獲胖虎死訊。

領養中心續稱，人員在接訊後趕往領養家庭住所，發現胖虎「滿身傷痕，口中帶血」；又指領養情侶解釋當天胖虎在外出前「過於激動，在門口不小心漏尿」，令他們「誤以為這是胖虎故意挑釁」，遂將胖虎栓在籠子上毆打，最終致其死亡。

膠袋笠頭 中心指非首次虐狗

中心另在文中附上一張胖虎頭部遭黑色膠袋笠住的照片，以及多張與領養人的對話截圖。領養人曾說過「它（胖虎）爹能武力鎮壓它」、「狗畢竟是狗……對它太好，它會覺得自己是主人」等言論，指控該對領養情侶並非首次虐待胖虎。