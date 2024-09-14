27宗乙鏈感染兩死  九成曾觸淡水魚 石湖墟街市檢脗合樣本 防護中心不排除續有個案

27個案分佈18區 中心：未見地區聚集

防護中心流行病學調查顯示，近日感染ST283的10男17女，年齡介乎53至88歲，居於全港18區，未有地區聚集情况。當中20名病人本身有長期病患，15人出現敗血症、9人關節膿腫、2人腦膜炎及1人泌尿道感染。據醫管局資料，當中5人已出院，17名留院病人穩定，3人嚴重，2人死亡。

7人稱處理淡水魚時手有傷口

防護中心調查發現，約九成個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚，7人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口，但無感染者表示曾進食淡水魚魚生。因此中心認為病人感染原因與處理或接觸生的淡水魚，尤其手部有傷口有關。

調查發現，19宗個案曾到訪街市淡水魚檔並接觸淡水魚，涉及14個分佈各區的街市。中心人員已到部分病人曾到訪的街市及供應活魚的魚類批發市場作流行病學調查，並監察71名相關從業員，未發現任何從業員出現病徵。

食環：石湖墟街市魚檔已消毒

派員巡查全港街市淡水魚檔

中心在調查過程發現石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本ST283基因序列型與部分患者個案脗合，食環署早前已安排石湖墟街市所有淡水魚檔徹底清潔消毒。防護中心、食環署和漁護署昨舉行會議，食環署派員巡查全港所有售賣淡水魚的街市魚檔。

侵入性乙型鏈球菌曾於2021年9至10月爆發，88名住院病人證實感染，7人死亡，當中32宗屬ST283，感染源頭相同，一半病人表示曾處理淡水魚。去年又再現爆發，新界東有8宗帶有ST283，當中兩人死亡，防護中心當時指8人當中7人曾在上水天光墟（位於石湖墟）買淡水魚，病發前均曾徒手處理淡水魚。

侵入性乙型鏈球菌與處理及進食淡水魚相關，感染可致敗血症、化膿性關節炎、腦膜炎和感染性心內膜炎。