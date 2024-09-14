陳國基謝黃德森貢獻 料辭任無礙體育發展

昨由北京返港的楊潤雄，於機場回應黃德森辭職一事。他稱兩名首席助理秘書長分擔黃的工作，直至本月19日，因黃這段時間正休假；往後安排當局會盡快梳理，並根據制度短期任命、長期招聘或委任，所有事情都會盡快落實。楊又說，黃離任後同事或許會多了工作、更忙碌，但一直以來整個政府或體育的工作都是團隊工作，不是一個人的工作。

被問到黃德森辭職會否影響全運會和啟德體育園工作交接，楊潤雄稱政府已有全運會香港賽區統籌辦公室負責相關工作，由統籌辦主任楊德強作為負責人，這方面工作進展順利。而啟德體育園或體育運動推廣上，楊亦相信不會受到影響。

改用AO？ 楊潤雄：各時期各需求

至於會否改以政務主任擔任體育專員，楊稱不同背景對工作有不同貢獻，過往希望由熟悉體育界的人出任，更有效推動體育工作；又說不同時期人才需求有不同，政府會按需要考慮人選。

立法會議員何敬康昨早在商台《在晴朗的一天出發》稱，對辭職感突然，黃十分關心運動員，對各體育總會運作十分了解，亦未聽聞任何負面批評。