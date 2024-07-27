江玉歡：簽HEALTHY同意書恐礙民事索償

保安局：正了解灣仔店重開

保安局副局長卓孝業昨出席撲滅罪行委員會會議後稱，截至昨午約4時，警方及海關共接獲1979宗舉報，涉款約9500萬元，最多一宗涉近200萬元。卓稱海關正就有否不良銷售營商手法跟進，警方商業罪案調查科則調查是否涉及其他刑事罪行，包括詐騙或虛假陳述。對於舒適堡灣仔分店以HEALTHY名義重開，他稱當局正了解。

消委會昨稱，高度關注舒適堡暫時全線結業的消息，截至昨午6時共接獲3666宗相關投訴，涉款1.23億元 ，平均每宗個案涉款3.37萬元，最高一宗涉181.76萬元，最低一宗涉99元。會方稱會密切留意事態，消費者如有需要可聯絡會方尋求協助。

江玉歡昨於商台《在晴朗的一天出發》提醒受影響者，現時HEALTHY提供「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」有不少可斟酌處，例如同意書只有品牌名稱「HEALTHY」而無公司全名，且列有「沒有提供取代Physical剩餘服務的義務」條文。江稱，目前新公司透露的資訊太少，例如有否足夠營運財力、分店和人手安排等，如舊會員欲加入服務，必須「問清楚、諗清楚」。

邵家輝：保險或更有效保障消費者

自由黨批發及零售界邵家輝昨在港台《千禧年代》稱，保險制度或更有效保障消費者。他說，如假設全部費用給予公司，最後萬一有事，已付的錢難取回，故應設立保險制度，「可能大家要湊合一份保險。這份保險可能到最後誰有問題，可能保險可以付款。誰湊合保險？可能是這班持份者夾保險」。

港鐵日前入稟追討舒適堡沙田連城廣場分店拖欠租金，港鐵行政總裁金澤培昨稱，公司有既定程序處理商場業務，會按情况實施相關程序。