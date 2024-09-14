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記協：13媒體有記者被滋擾恐嚇 有家人僱主業主接警告 主席促查保安局籲報警

【明報專訊】香港記者協會表示，今年6至8月數十名記者遭不同形式滋擾及恐嚇（見表），其中15名記者的家人或家人工作的機構收到投訴或滋擾信，8名記者家中收到恐嚇信，也有記者入境被海關搜查後收恐嚇信息；事件共涉13間媒體和兩間新聞教育機構，大部分記協執委同受滋擾。記協主席鄭嘉如稱，今次是有史以來最大規模針對記者的滋擾行為，嚴重干預新聞自由，促執法部門及私隱專員公署詳細調查。保安局副局長卓孝業昨稱，任何人不應受威嚇、騷擾及侮辱，呼籲受影響者報警。海關強調清關時不蒐旅客手機號碼。

部分事主已報警 私隱署接一投訴

記協及部分事主已就事件報警，另有事主向私隱公署投訴「起底」。警方回覆未交代有否接獲報案及會否立案調查，稱會根據實際情况依法處理市民求助。私隱公署回覆，昨日就事件接獲一宗投訴，正按既定程序處理，基於保密條款不便評論。

記協近期調查發現，今年6月起多名記者及家人受滋擾及恐嚇，8月中更頻密。被滋擾記者涉及13間傳媒和兩間新聞教育機構，包括獨立媒體、Hong Kong Free Press、誌傳媒等。記協統計，至少15名記者家人的僱主、工作機構或合作機構、租用單位的業主，收到自稱「愛國人士」的匿名投訴電郵或信件，警告若與記者或其家人保持連繫，或涉危害國安和違法。最少8名記者的家庭、業主或同層鄰居收到匿名恐嚇信。記協昨無公開信件及公布全部涉事機構名單。

涵獨媒HKFP誌傳媒 另涉兩教育機構

大部分記協執委同受滋擾，鄭嘉如表示，其家人工作的機構7月底收到投訴電郵，批評她可能向家人「灌輸反中亂港思想」，警告有關機構若與她的家人維持連繫，名聲可能受牽連。她說有關機構知道指控內容虛構，決定不理會。自由身記者兼記協副主席梁耀聰表示，近月收到逾40個滋擾電郵及電話，住址、家人及鄰居則收到滋擾信。他說本身兼職非傳媒機構，上司因受壓解僱他，近期亦不獲傳媒機構錄用。

Hong Kong Free Press昨發聲明稱，創辦人Tom Grundy租用單位的業主及地產經紀收到匿名恐嚇信，警告除非他遷離，否則可能面臨無法想像的後果及傷害，Tom Grundy上周六已報警。

fb群組公開記者容貌 帶威嚇信息

記協又發現，有人在facebook點名批評多名記者的報道具煽動或違法並公開容貌，部分帶威嚇信息。鄭嘉如說部分於「Save HK」群組發出，已接觸開設該群組的新民黨立法會議員何敬康，引述對方表示關注。何敬康回覆本報說會審視帖文，若涉欺凌會刪除。

鄭嘉如形容，今次是有史以來最大規模針對本港記者的滋擾行為，滋擾內容和模式相似，是有系統針對記者，意圖透過影響家人收入來源及人際網絡向記者施壓，呼籲各界譴責。她看不到事件與政府直接有關，惟其中兩名記者入境本港被海關搜查後，短時間內收到恐嚇信息，促請執法部門及私隱公署詳細調查和解釋，包括官方資料庫有否資料外泄。

卓孝業昨稱，尚未獲悉記協聲明詳情，但強調香港是法治社會，譴責任何違法行為，呼籲受威嚇或騷擾的市民向警方舉報。他又說，暫無收到有關資料庫出現泄漏的報告。

海關昨主動發稿回應稱，清關時不會蒐集旅客手機號碼，重申會恪守私隱法例要求，一直透過風險評估及情報分析作監控及查驗。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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