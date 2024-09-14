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港聞

港聞二

孫東：數字辦11月牽頭網絡演練

【明報專訊】「2024國家網絡安全宣傳周——香港分論壇」昨在香港大會堂舉行，創新及科技及工業局長孫東（圖）致辭稱，國家「十四五」規劃明確支持本港建設國際創新科技中心，網絡安全正是確保此目標得以實現的先決條件，又指社會對安全的網絡環境需求亦日益殷切，冀社會共同建立網絡安全防線防範網絡攻擊。中聯辦副主任尹宗華致辭表示，本港網絡安全形勢依然複雜嚴峻，網絡安全風險長期存在，需全方位推進網絡安全工作。

網安周首設香港分論壇

香港分論壇由數字政策辦公室、警務處網絡安全及科技罪案調查科，以及香港互聯網註冊管理有限公司合辦。孫東表示是次香港分論壇為首次舉辦，突出本屆國家網安周「聯動灣區，協同港澳」的特色。出席嘉賓亦有中央網信辦網絡安全協調局副局長王麗宏、廣東省互聯網信息辦公室副主任王敏偉等。

孫東說，隨着政府服務數碼化、智慧香港、數字灣區等科技創新的應用日趨廣泛，社會對安全網絡環境的需求提升，又說政府一直鼓勵公私營機構建立健全的網絡安全管理體系，並與業界合作，加強支援本地機構及企業應對網絡攻擊的防禦及復元能力，舉例數字辦一直支持香港網絡安全事故協調中心及香港互聯網註冊管理有限公司，為中小企提供免費網絡安全檢驗等。數字辦將於今年11月牽頭舉辦本港首個實境網絡攻防演練，供公營機構及政府部門演練，以全面提升網絡安全防護能力。

尹宗華：網安形勢嚴峻

尹宗華稱，本港需着力強化關鍵基礎設施和重要信息系統的防護，亦要借鏡內地加強演練，否則系統設計再好，作戰時作用是「零」。

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