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港聞二

對內地團客強迫購物 言行惡劣 旅監成立4年 首導遊釘牌

【明報專訊】旅遊業監管局成立4年以來，昨公布首宗導遊「釘牌」個案，對導遊林俊輝採取紀律制裁決定，撤銷其導遊牌照。旅監局指林涉今年2月13日接待一個內地入境旅行團時，在旅遊巴內對團友言行惡劣，行為不當，包括指摘旅客未有在商店購物，並威嚇旅客因此會影響其後行程安排等，行為嚴重不當。

旅遊業界認為個案屬單一事件，在業界已有警惕作用，相信不會影響旅客來港意欲。

指摘旅客沒於商店購物

旅監局接獲有關旅客投訴後展開調查，指林俊輝亦承認自己的有關言行有損香港旅遊業界的聲譽，故考慮調查結果後，信納他不適合繼續持有導遊牌照，決定根據《旅遊業條例》第111條採取紀律行動，循簡易程序撤銷其導遊牌照。

旅監：考慮對港旅遊形象影響

旅監局表示，決定採取紀律行動時，已權衡相關情况，包括其行為對香港旅遊業界形象及聲譽的影響，以及需要向公眾及業界傳達清楚信息，相關行為絕不能接受。

旅遊促進會總幹事崔定邦向本報表示，絕對支持旅監局做法，旅遊業界絕對不會認同該導遊以此方法逼團友購物，「客人絕對唔會因為你鬧佢就買嘢」，只要客人參加旅行團時感到開心，便會有購物意欲。他又不同意目前導遊因業績而有太大壓力，2019年入境導遊每團增設1000元底薪，目前甚至增至1200元，「根本上沒有必要再去強迫購物」。

崔定邦料非因業績壓力

崔稱，據旅監局新聞稿就涉事導遊的描述，做法已近乎「強迫購物」；又形容現時《旅遊業條例》「好辣」，法例附有刑事檢控權力，認為今次懲罰程度已足夠，旅監局亦沒有用盡權力。

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