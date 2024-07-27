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港聞

港聞二

警伙銀行查異常帳戶 搗洗錢集團截103騙案

【明報專訊】警方瓦解活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，拘捕14人。調查相信集團利用加密貨幣交易清洗黑錢約2.31億元，當中約1800萬元涉及34宗騙案騙款。行動中警方發現逾百名未意識到受騙的事主，阻止進一步轉錢予詐騙集團。

涉投資求職騙案 救回2400萬元損失

反詐騙協調中心總督察黎美儀表示，近月收到多間銀行反映，新開戶口有異常現金提款，如不尋常大額現金、頻繁交易、同日在不同分行提取現金。警方與銀行合作調查，識別並主動聯絡曾轉帳予該批戶口的潛在事主，阻截103宗進行中的騙案。事主由23至77歲，涉及投資和求職騙案，損失金額達4700萬元，最大額一宗涉254萬元。行動阻止事主再轉帳予騙徒，防止約2400萬元的進一步損失。

翁接警通知始悉 已失積蓄欠債

黎美儀稱，最大的77歲退休男事主被游說投資虛擬貨幣，今年7月中至9月有16筆共148萬元轉帳，至警方昨日接觸始知受騙，但已失去積蓄並欠下財務公司及按揭債務。

另一名60歲家庭主婦年初失去至親，8月被誘使投資開網店，8至9月轉帳300萬元遺產予騙徒。

招內地人開傀儡戶口買加密幣 拘14人

警方商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光表示，調查發現該集團招攬內地人開立虛擬銀行傀儡戶口，接收犯罪得益，其後將錢轉往傳統戶口提取現金，帶往虛擬資產找換店購買加密貨幣。警方經調查鎖定14名集團成員，前日發現其中兩名傀儡戶口持有人往銀行提取40萬元現金，再到港島區虛擬資產找換店，探員隨即上前拘捕，並在全港各區拘捕其餘12名成員。

被捕11男3女介乎23至50歲，13人持雙程證。經調查後，當中13人被暫控洗黑錢罪，案件將於今早在東區裁判法院提堂。行動中警方搜查集團兩個處所，檢獲154萬元現金、多張銀行提款卡、手提電話及加密貨幣的交易紀錄等。警方會繼續調查案件，包括主腦身分，不排除主腦來自不同國籍。

相關字詞﹕騙案 傀儡戶口 洗黑錢

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