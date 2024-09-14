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成分雜亂 「太空油」研列毒品 卓孝業：年輕人間盛行 吸食或可致死

【明報專訊】俗稱「太空油」的電子煙彈近期流行，保安局副局長卓孝業昨稱，警方去年8月執法行動首次發現「太空油」，且發現在年輕人間盛行，而販賣者包裝成時尚產品，以電子煙模式濫用。他稱毒販以「太空油」巧立名目以掩飾毒品，當中成分相當雜亂，經常出現醫學麻醉藥「依托咪酯」，該成分是受法例管制的第一部毒藥，當局正研究需否將「太空油」正式列為毒品。

卓孝業形容，「太空油」是「掛羊頭賣狗肉」，內含各種類型成分，或對人體及身心造成極大傷害甚至可能致死。

首7月罪案較去年同期升8%

撲滅罪行委員會昨舉行會議，卓孝業會後提到今年首7個月本港整體罪案錄得54,194宗，較去年同期升7.9%（見表），主要涉及詐騙和勒索罪行。他稱詐騙案今年首7個月錄得逾2.4萬宗，較去年同期升12%；涉款約51.4億元，較去年同期升18.3億元；其中電話騙案佔一成八，個案大升1.5倍，主要與「假冒客服」詐騙手法相關。「假冒客服」首7個月錄得2716宗，單是7月已錄得逾1100宗。

電騙升1.5倍 假冒客服前月千宗

警方上月拘捕行動中，搗破4個由集團經營的行動據點，首次發現有跨國犯罪集團在港設據點，派遣境外成員利用虛假身分購買本地電話卡詐騙。行動中共11人被捕，檢獲逾8萬張預付電話卡，經初步分析，警方阻截17人向疑犯匯款。卓孝業稱，涉案電話卡數量相當龐大，警方仍在調查。

勒索案方面，今年首7個月有1723宗，較去年同期升約34.8%，當中裸聊勒索佔近八成，是暴力罪案上升的主因；學生屬裸聊勒索最大受害人群組，佔近兩成，大學生和中學生各佔一半。卓孝業稱非常關注，提醒學生不要隨便相信別人，勿因甜言蜜語暴露身體。

「可疑警示」盼年內擴至櫃員機

警方去年11月起在轉數快推出「可疑識別代號警示」，根據警方詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」資料，就轉帳至轉數快識別碼屬「高危有伏」的戶口向用戶警示，上月起擴展至銀行櫃位和網上銀行的交易，交易覆蓋率由35%提升至84%。卓孝業透露，期望今年底將警示擴至自動櫃員機，做到百分百覆蓋率。

相關字詞﹕詐騙 保安局 撲滅罪行委員會 電子煙 太空油

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