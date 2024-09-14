灣區手記：夜市與社區 ／文：尚東美

探夜市並不在原本計劃之內。記者傍晚先在二沙島跑步，再經沙心橋步行到廣州塔附近，隨心乘搭旁邊的有軌電車，由廣州塔沿江邊向東坐到終點站萬勝圍下車。廣州塔是旅遊景點，固然肩摩轂擊，原以為尾站人流未必如廣州塔暢旺，未料一下車就被一個寫有「萬勝夜市」的燈牌吸引注意。

進去看，小食舖列在場地兩側，與香港或台灣不同，夜市中央設有數十套椅桌，不少人買畢串燒、啤酒等，就與親友在場中找個好位置安坐，注視前方舞台。舞台沒精心佈局的表演，而是由主持邀在場者上台，見一些小孩在台上持咪僵直站立、小心翼翼演唱，儘管偶有走調，亦非天籟之音，但不失為一次成長機會，也是家庭一次天倫時光。據記者所見，晚上10時現場氣氛仍見熱鬧，大家吃吃喝喝不亦樂乎。

從廣州這個夜市可見，場地本身有一些社會功能，民眾可隨心上台表演，親友與其他觀眾在台下支持，有否夜市對他們而言也是一個打發時間的好地方，只是順理成章光顧小食而令周圍形成夜市，帶來經濟效益。

回望香港近期夜間經濟成為熱話，各區曾辦各式夜市，成效不一。內地同一模式在香港未必適合，但可思考的是，夜市暢旺否，也許更重要是能否與市民生活習慣契合；香港市民下班後是否仍想坐車去一個很大也很擠擁的夜市？夜市本身能否有更多社交互動元素讓人更願消磨一晚？市民又能否養成一個新的消費習慣，令夜市「長做長有」？這些問題或許是影響香港夜市成敗的一些因素。

文：尚東美