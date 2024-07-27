房協貸款120億 相若資產淨值1/4

涉12銀行 涵30億社會責任貸

房協主席陳家樂表示，很高興今次銀團貸款得到銀行界踴躍支持，貸款將用作支持房協業務發展，尤其是資助房屋項目興建。他稱社會責任貸款將用於特定房屋項目，包括發展筲箕灣明華大廈重建項目、香港仔石排灣道及觀塘定安街的安置屋邨，以及粉嶺百和路、洪水橋/厦村、啟德1E1用地和古洞北的專用安置屋邨。社會責任貸款已獲香港品質保證局認證上述項目符合可持續金融框架的標準。

房協稱現正規劃及興建的項目超過20個，當中逾1.7萬個資助房屋單位將在未來5年陸續建成，包括資助出售房屋、專用安置屋邨、出租屋邨重建項目，以及長者房屋。房協又表示，是次貸款的整體定價是按香港銀行同業拆息加86個基點。

陳家樂說，感謝當局早前修訂《銀行業（資本）規則》，將房協納入「公營單位」之列，稱房協作為自負盈虧的非政府機構，一直恪守善用資源的原則，未來會妥善運用貸款，繼續實踐「創建宜居‧永續共融」願景，為香港可持續發展貢獻。

中銀香港機構業務部總經理莊寶珍表示，中銀香港作為房協的長期合作伙伴，非常榮幸獲委任為是次貸款的協調行、委託牽頭安排行及簿記行，以及貸款代理行。滙豐香港工商金融董事總經理兼企業金融主管潘永耀表示，非常高興為房協安排成立以來最大金額之銀團貸款，並擔任交易的協調行、受託牽頭安排行及簿記行，以及獨家可持續發展協調行。