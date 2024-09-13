幸福指引倡屋邨遙距醫療站 提設可充電座椅 8冊網上可覽

何永賢：小設計大改變

8個幸福概念為活力健康、綠色生活、樂齡安居、跨代共融、家社互聯、城市連結、增值上流及地方形象。何永賢昨在「共築幸福·屋邨節」研討會致開幕辭，稱本港面對很大的房屋問題，要盡快提供單位予有需要家庭，外界聽得最多是「提速、提量、提效」，過程中當局思考「提質」方面可否多下工夫，舉例稱增加綠色草地並非大改變，但能讓人愉快，故希望由討論開始，將幸福設計或想法擴散開去，利用小設計帶來大改變，令本港愈來愈安居宜居。

何永賢說，為建立幸福社區，當局早前安排車輛「幸福號」到26條公共屋邨，蒐集約3000名居民意見，歸納後化成建議，再融入屋邨，形容建議「落地」、「貼心」，其間亦參考世界各地做法。

設計建議除了早前介紹的「社交座椅」、電梯內設長椅供長者倚靠外，當中包括推出醫療健康設施，如參考「惜食堂」食物援助機，設遙距醫療服務站，讓居民透過視像通話與醫護人員聯絡，獲取醫療建議，服務包括心理健康諮詢、自我管理疾病等。

為推動綠色生活，房屋局亦提出仿效裕民坊休憩空間設「智能座椅」，收集太陽能為電話充電等例子，在屋邨燈柱、行人路及休憩設施上蓋安裝太陽能板。另外，根據現行法例及管理考量，避火層未必開放予居民，房屋局稱可考慮運用避火層空間，如變作綠化空間。

議員籲續訪屋邨蒐意見

立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣表示，屋邨人口老化嚴重，指引能針對有關問題，如遙距醫療服務站可紓緩公共醫療壓力，讓長者先自行處理一般毛病，盼房屋局與醫管局合作，按醫管局數據，在長者醫療服務需求較多的屋邨推出服務站。他認為當局應繼續到其他屋邨、甚至走訪所有屋邨蒐集意見，集思廣益。