血管造影機失靈 栓塞手術病人危殆 伊院：令生物膠水流其他血管 與瑪麗同停用儀器

立法會醫衛界議員林哲玄形容事件猶如令醫生「合埋眼放藥水」，醫管局須調查廠商上次例行檢查有否跟足程序。

醫管局昨晚公布，伊院周一（9日）為66歲男事主做栓塞治療手術，當醫生為病人注射生物膠水止血時，血管造影機屏幕未有正常顯示膠水在血管流向，醫生發現異常並立即停止手術，其後再次透過該機掃描顯示有膠水出現在腦內其他血管，小腦血管亦有出血，病人現留醫加護病房。

醫管局稱正常情况下，血管造影劑會顯示病人腦血管實時影像，並對儀器在手術間運作異常表示關注，會循流程及操作等方向檢視事件，而廠商事後派人檢查儀器，後台操作紀錄顯示造影機在手術時段內曾未有正常釋出X光射線。據悉，涉事手術由部門顧問醫生主刀，在注射膠水後因影像沒顯示血管內有膠水，遂再注射，現場6名醫護均反映當時儀器未有提示有異常。

英國曾向Artis系統發安全警示

衛生署稱涉事儀器「Artis Zee Biplane」由Siemens Healthcare GmbH（西門子醫療）製造，屬表列第III級一般醫療儀器，2011年4月起在伊院安裝，並由製造商定期維修保養，最近一次在今年7月24日，未發現異常。

醫管局稱伊院於事發翌日約見生產商得悉事件罕見，要求調查原因；伊院和瑪麗醫院已改用其他儀器，病人服務不受影響。衛生署引述本地負責人初步資料稱現有一間私院採用該儀器，署方亦會通知相關持份者。養和醫院網站顯示備有涉事儀器，該院回覆稱數年前因儀器更新，已無使用該款造影機。

翻查資料，英國今年4月曾向Artis系統發出安全警示，指製造商確認若儀器冷卻液跌至低於一定水平，可致儀器停放X光。據悉廠商今次事後調查時未有提及事故是否與該次警示有關，須再調查確認；涉事儀器事後運作正常，廠商檢查時未能重複製造相同異常情况。

神經外科專科醫生黃秉康說，小腦動靜脈畸形手術須在高血流和血壓下進行，且膠水會隨血液快速流走，故須謹慎確認導管出口位置無誤，再以手「擠出」膠水，並踩腳踏拍X光片確認。他說若影像未能反映實况，會誤令醫生將膠水注射至正常血管並造成堵塞，畸形血管會繼續泵出高壓血流，引致爆血管。

林哲玄關注涉事儀器近月完成例行檢查卻未發現異常的原因，「好似去年聯合醫院手術燈事故，就是廠商未有跟足清單檢查」，認為醫管局須調查確認，亦關注局方有否跟從去年檢討建議，設制度安排醫學工程人員監督廠商保養。但他不排除跟足指引檢查亦會出現今次異常，期望廠商盡快完成調查並交代。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，須待廠商調查確認起因，但關注近月例行保養有否針對英國呈報的風險警示作檢查。他期望醫管局盡力照顧事主，有用該儀器的私院亦應暫時停用。