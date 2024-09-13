泳線「限區限量」最快明年推 泳會零泳手禁抽籤

康文署：積極研究 適時公布

被問及泳線分配「限區限量」的實行時間，何敬康表示，因各區泳會的「抽籤大會」時間不一，現難以評估實行時間，料最快明年實行，泳總執委會下月將開會討論執行細節。他又稱，主池在不受歡迎時間無人租用，因此與泳總和康文署達成共識，希望將相關時段開放予公眾。他表示，康文署過去數日也加緊巡查，亦增添人手巡查監察違規，並承諾會繼續執行，他希望署方日後能在簽場制度加入科技識別系統。

屬泳總三級制中最低級的「競賽屬會」，現時沒有抽籤租用泳線的權利，何敬康表示，在會上與泳總及康文署取得共識，競賽屬會未來能加入申請租用主池訓練，以提升泳線分配的公平性，減低圍標租泳線、換線、炒線炒場情况。

屬會年資不再計分 方力申：大轉變

就三級制引起的爭議，泳總早前承諾改善並設「可升可降」機制，何敬康稱已與泳總達成共識，並提出取消關乎屬會年資的5分「歷史分」，以及由現時計分制以泳手人數為標準，改以成績作標準，令擁有較少註冊泳手的競賽泳會也能取得分數。他期望泳總執委在10月會議上能讓競賽泳會的達標泳手代表屬會參加錦標賽，但由於加分事宜需待泳總開委員會正式通過，料本次參加競賽泳會選手將無法爭取正式加分。

方力申稱制度調整後，屬會級別可升可降，令泳會目標更明確、百花齊放。至於現行評分機制比重有11項，除減少歷史分5分，方亦建議把先進泳賽加入計分制，比重或較精英及分齡比賽低，但因有國際賽事及本港相關比賽經驗，仍建議加入評分標準。

方表示，取消「歷史分」會有很大轉變，他引述行內形容「歷史分」是「皇牌」，租線有優先權，當中亦有有優先租線權的正式屬會是「殭屍屬會」。