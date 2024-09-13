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港聞二

泳線「限區限量」最快明年推 泳會零泳手禁抽籤

【明報專訊】有泳會早前被揭轉讓公眾泳池泳線予其他泳會、抽籤圍標等問題。新民黨立法會議員何敬康與前港隊代表方力申與康文署會面後見傳媒，何敬康引述康文署承認有違規情况，並與泳總計劃未來實行「限區限量」泳線分配制度，每間泳會只可以入紙3次，申請3個地區泳池的泳線，沒有註冊泳手的泳會不可以參加抽籤等，最快明年實行。本報向康文署查詢新制詳情，署方回覆將積極研究議員提出的各項建議，並適時公布相關安排。

康文署：積極研究 適時公布

被問及泳線分配「限區限量」的實行時間，何敬康表示，因各區泳會的「抽籤大會」時間不一，現難以評估實行時間，料最快明年實行，泳總執委會下月將開會討論執行細節。他又稱，主池在不受歡迎時間無人租用，因此與泳總和康文署達成共識，希望將相關時段開放予公眾。他表示，康文署過去數日也加緊巡查，亦增添人手巡查監察違規，並承諾會繼續執行，他希望署方日後能在簽場制度加入科技識別系統。

屬泳總三級制中最低級的「競賽屬會」，現時沒有抽籤租用泳線的權利，何敬康表示，在會上與泳總及康文署取得共識，競賽屬會未來能加入申請租用主池訓練，以提升泳線分配的公平性，減低圍標租泳線、換線、炒線炒場情况。

屬會年資不再計分 方力申：大轉變

就三級制引起的爭議，泳總早前承諾改善並設「可升可降」機制，何敬康稱已與泳總達成共識，並提出取消關乎屬會年資的5分「歷史分」，以及由現時計分制以泳手人數為標準，改以成績作標準，令擁有較少註冊泳手的競賽泳會也能取得分數。他期望泳總執委在10月會議上能讓競賽泳會的達標泳手代表屬會參加錦標賽，但由於加分事宜需待泳總開委員會正式通過，料本次參加競賽泳會選手將無法爭取正式加分。

方力申稱制度調整後，屬會級別可升可降，令泳會目標更明確、百花齊放。至於現行評分機制比重有11項，除減少歷史分5分，方亦建議把先進泳賽加入計分制，比重或較精英及分齡比賽低，但因有國際賽事及本港相關比賽經驗，仍建議加入評分標準。

方表示，取消「歷史分」會有很大轉變，他引述行內形容「歷史分」是「皇牌」，租線有優先權，當中亦有有優先租線權的正式屬會是「殭屍屬會」。

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