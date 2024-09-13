婦術後昏迷兩年肺炎亡 裁死於自然 官倡醫生核實死亡時間 家屬民事訴訟向醫委投訴

女事主陳偉瓊（終年62歲），家屬由大律師林敏純代表。是次研訊不設陪審團，由死因裁判官林希維審理，聖德肋撒醫院及腦外科醫生馮正輝有律師代表，利害關係方醫管局亦有代表律師。家屬一方關注醫生有否善用超聲波儀器減低手術風險、事主前額紅印是否和附近的空氣清新機喉管有關，以及恩恤探訪安排和證實死亡時間是否有誤。

裁判官林希維昨指出，因應死者家屬已循民事興訴，故裁決較為簡短，部分事項交由民事訴訟處理。林官引述事主曾患乳癌，因視力模糊診症時發現腦內腫瘤，2018年11月1日在聖德肋撒醫院由醫生馮正輝施行腦部手術，其後中風昏迷。同月3日及6日，馮醫生及另一名醫生分別再為事主做開顱手術，事主之後轉院治理。至2020年12月23日，事主在東華三院馮堯敬醫院情况惡化而離世。林官接納醫生證供指事主患腦膜瘤，術後支氣管肺炎致死，裁定「死於自然」，而非「死於不幸」。

用何種儀器監測腫瘤 官稱不宜介入

為防止類似事件重演，對於施行腦部手術時是否應該使用超聲波儀器監測腫瘤，林官認為應由醫生動手術時作臨牀判斷，繼而決定是否採用超聲波，林官不宜介入妨礙手術做法，故不作建議。林官續稱，無證供顯示病房內空氣清新機導致事主前額泛紅，就此亦沒建議。

至於恩恤探訪，林官稱由醫管局跟進，同樣不提建議。林官唯一建議醫管局或東華三院馮堯敬醫院，提醒所有醫生應依照檢查病人表徵，以及使用心電圖證明心跳停頓的時間，作為證實病人的死亡時間。

林官宣布裁決後向家屬表達深切慰問及哀悼，盼時間可療癒傷痛。死者丈夫庭上表示，感謝死因庭讓家屬了解事件。林官回應稱，死因研訊未必能解決所有疑問，但或可朝向事實真相邁進前行，囑家屬保重。

聖德肋撒醫院回覆查詢稱，院方尊重死因庭的裁決，現階段未有補充回應，同時對事件表示遺憾，向家屬致以慰問。東華三院馮堯敬醫院稱尊重裁決，醫管局及院方會詳細研究判詞和跟進建議，醫院對病人離世感難過，再次向家屬致以最深切慰問，又指會提醒前線醫護人員，改善與病人家屬的溝通。

【案件編號：CCDI-1/21】

（死因研訊）