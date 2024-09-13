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港聞

港聞二

美眾院經貿辦法案 投反對議員：限貿易損經濟

【明報專訊】美國眾議院日前以413票贊成、3票反對，通過《香港經貿辦認證法案》，其中投反對票的民主黨加州眾議員高野（Mark Takano）回覆本報稱是投錯票；共和黨加州眾議員麥克林托克（Tom McClintock）則強調自由貿易的重要，但事前與香港駐美經貿辦並無任何接觸。

另一人稱誤投反對

2019年曾支持反修例示威者的高野透過新聞發言人回覆本報說，高野原先計劃投贊成票，但意外地投了反對票。麥克林托克透過辦公室回覆本報說，《經貿辦認證法案》賦權美國總統取消香港經貿辦的特殊待遇，而自由貿易為實行的國家帶來經濟利益，「限制貿易會傷害美國消費者及美國經濟，限制應由國會而非總統決定」。他強調，事前並無與香港經貿辦或任何人討論法案。

麥克林托克補充，他強烈譴責北京打壓香港，同時相信自由貿易是鼓勵國與國之間互相包容的其中一個最有效方法。

另一名投反對票的民主黨紐約眾議員維樂貴絲（Nydia Velazquez）截稿前未回覆查詢。

高野在反修例風波期間，曾在眾議院發言說美國不應為經濟利益在自由及原則上妥協，並支持香港和平遊行的示威者爭取權利及自由，「我們與你同在」。高野2021年曾率領國會議員訪問台灣，一年後隨團與時任眾議院議長佩洛西出訪台灣，未遭中方制裁。麥克林托克及高野擔任眾議員超過10年，維樂貴絲更自1993年擔任眾議員至今。翻查資料，3人在2019年美國《香港人權與民主法案》中均投贊成票。

英半年報告指需溝通渠道

另外，英國外交、聯邦事務及發展部向國會提交新一份半年報告，是工黨政府新上台後首份報告。外相林德偉在報告中未直接指控北京或特區政府違反《中英聯合聲明》，但提及需要建立政府之間成熟的溝通渠道，處理英方對香港前途受損的關注、支持港人自治、自由權利和利益，以及持續保障移英的香港社群。林德偉說，香港在經濟及財金制度保持完好，但認為香港持續強調國安風險，影響國際聲譽。

駐港公署斥粗暴干涉

中國外交部駐港公署強烈譴責英方粗暴干涉香港事務，並敦促英方「徹底告別帝國心態」，「停止發表所謂半年報告」。

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