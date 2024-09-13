海關掃冒牌中秋貨品 檢假LV月餅拘5人

檢540個冒牌燈籠

海關透過巡查及大數據系統分析，發現有人出售冒牌月餅及應節物品，經試購及商標持有人協助，識破兩個售賣冒牌月餅的帳戶，檢獲26盒冒牌月餅及28件冒牌餐具。關員另在3間於屯門及元朗零售店舖檢獲540個造工參差的冒牌燈籠，售8至40元不等，是正貨兩至三成。行動中拘捕2男3女，年齡介乎21歲至70歲，其中兩人為冒牌月餅賣家，相信為獨立經營，另外3人為冒牌燈籠零售店店主及店員。

「LV月餅」一盒800 海關指該品牌無此貨

海關版權及商標科技罪案調查組高級調查主任廖聞晉稱，其中一個主要售賣皮具及時裝用品的品牌，並沒有設計及生產有關冒牌月餅及餐具，該假貨網上價格約600至800元。據海關展示圖片所見，被冒充品牌為LV。

至於冒牌「美心流心奶黃」月餅則抄襲正貨外觀設計及註冊商標，但多處細節有異。廖聞晉舉例，正貨包裝盒正面印有「Magical」的字眼，惟假貨將c印為e；包裝盒側面的凹凸紋亦較粗糙。

美心假貨包裝無繁體

正貨側面有防偽標籤，當揭開標籤，底層會有彩色防偽碼及二維碼，可連結至指定網站查詢貨品真偽及二維碼首次被查詢的日期及時間，但假貨二維碼則不能通過驗證，部分冒牌月餅甚至缺乏防偽標籤。正貨月餅最佳食用日期為2024年9月27日或10月17日，但假貨則有不同日子。廖聞晉續稱，正貨月餅包裝袋上分別以繁體字及簡體字印上「流心奶黃月餅」，假貨則只有簡體字。售價方面，正價零售價284元，假貨為220元，為正貨約七成價格。海關已安排各款冒牌月餅樣本送往政府化驗所，其來源仍有待追查。

美心集團回覆查詢時表示，美心月餅百分百於香港製造，今年已推出人工客服，在線協助確定防偽標籤真偽，建議顧客前往美心集團旗下分店或特約經銷商或銷售點購買月餅。