冒PayMe詐騙 9人囚24至56月 官納加刑申請

一被告稍後判刑

昨判刑被告為余嘉龍、蘇駿傑、楊夏威、錢慧婷、蘇俊元、李富誠、盧嘉謙、吳思鳴及羅錦榮。同樣認罪的被告羅刋豫或在不認罪被告的審訊中作供，稍後判刑。余囚46個月，蘇駿傑囚35個月，楊囚34個月，錢囚31個月，蘇俊元囚56個月，李囚52個月，盧和吳囚40個月，羅囚24個月。

法官練錦鴻判刑稱，本案涉及日益猖獗的電話騙案，犯案手法有組織和有計劃，時間達5個月。雖然案中無被告訛稱為受害人家屬的感情勒索和跨境犯案，但牽涉被告和受害人眾多，案情嚴重，相信犯罪集團實際規模更大。

拒納「單純商業騙案」說

官：市民失信心 削港競爭力

有辯方大律師求情時形容本案只是「單純商業騙案」，練官反駁稱被告利用來源可疑的個人資料乘虛而入，使市民對網上交易失去信心，銀行需加強保安措施，增添營運成本，部分負擔轉嫁客戶，亦間接削弱香港競爭力。練官接納控方加刑申請，稱相類罪行近年有上升趨勢，需向社會傳遞信息，讓人引以為戒。

練官指余嘉龍主動參與計劃、討論操作帳戶和統籌等，警方在其電腦找到5萬人的個人資料試算表，為活躍分子。其餘被告角色各異，包括在WhatsApp群組討論、借出傀儡帳戶收取犯罪得益等。

【案件編號：DCCC 485/23、175/24】