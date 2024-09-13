大館第四座擬建有蓋空間 古諮倡多保留舊建築

馬會：再深化 獲批料後年完工

馬會表示，第四座（已婚督察宿舍）於2016年5月局部倒塌後，建築物狀態持續惡化，因此已拆卸屋頂至一樓建築構件，會方建議保留面向亞畢諾道及第六座的花崗岩擋土牆和外牆，因其界定了中區警署建築群範圍，亦對亞畢諾道和雲咸街街景尤其重要。不過其餘房間將被移除，日後改建為有蓋半戶外空間，擺放藝術裝置及提供表演空間，並設163個座位。馬會表示稍後會再深化設計，獲政府批准後預計2026年底完工。

委員稱似為創空間拆舊房間

馬會表示，為擋土牆做加固工程前，需為工人開闢安全施工環境，因此地面房間磚牆及其內的臨時支撐應小心移除，並將妨礙安全施工的磚牆高度降低至1.5米高。古諮會委員何鉅業說根據其經驗，可利用鐵板前後夾住磚牆以達支撐效果，毋須直接拆除。何又說，馬會方案予人一個感覺，就是為創造更多開放式空間，因而移除原有建築物房間，但他相信有關技術問題可克服。

倡建臨時頂篷 仿外國辦比賽

另一方面，馬會建議採用結構鋼柱、玻璃頂蓋及木製鰭片興建永久頂篷。古諮會委員張添琳說擔心頂篷會帶來通風和保養問題，但同意興建平台以舉辦活動。另有委員提議可興建臨時頂篷，舉例外國曾有設計比賽參加者建議用5000個氫氣球做頂篷，營造創意和藝術氛圍，認為大館可舉辦類似比賽。

賽馬會文物保育有限公司董事陳智思稱，聽到很多委員表達希望再保留多些建築物，但要衡量很多問題，因此計劃須平衡安全和技術層面，「如果留一些不留一些，全個整體如何？」

另外，古諮會昨通過3個項目的歷史建築評級，包括油麻地上海街176及178號德生大押評為三級、南丫島鹿洲村7號評為三級、元朗公庵禪師寺評為三級。