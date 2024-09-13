旅巴違例轉彎 撞死模範爸爸

地盤工遺3在學女兒

遺孀：他好守規矩

51歲死者姓曹，與妻育有3名在學女兒。曹太說，丈夫在地盤工作20多年，近期在油麻地開工，相信事發時正放飯。她說丈夫向來很小心，「要等綠公仔先會過，教小朋友都係，好守規矩」。她說丈夫是家庭經濟支柱，是模範丈夫、模範爸爸，生前尚要供養年老母親。有打工幫補家計的曹太說今後難以獨力負擔家庭開支及丈夫殮葬費。曹太的姐夫斥責涉事司機「違咗規，搞到家庭散晒，經濟支柱都無」。

涉事旅遊巴昨午12時許沿海庭道往理工西九龍校園方向行駛，至海泓道交界燈位違例左轉，撞倒正在行人輔助線過馬路的曹，他被撞飛數米，疑再被旅遊巴輾過。據了解，涉事旅遊巴由一間小學租用，接載學生出外參加活動，事發時正回程。事發海庭道燈位豎有交通指示牌，顯示車輛禁止左轉。

警方事後封鎖部分道路蒐證，旅遊巴後方遺留一對鞋及血迹，警員詳細檢查車頭泵把及輪胎。50歲姓劉旅遊巴男司機被帶上警車查問，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，帶署扣查。