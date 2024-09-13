明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

旅巴違例轉彎 撞死模範爸爸

【明報專訊】旺角昨發生致命交通意外。一名被妻子形容是「模範爸爸」的地盤工人，在海泓道按照「綠公仔」橫過馬路時遭違例轉彎的旅遊巴撞倒及輾過，送院不治。旅遊巴司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

地盤工遺3在學女兒

遺孀：他好守規矩

51歲死者姓曹，與妻育有3名在學女兒。曹太說，丈夫在地盤工作20多年，近期在油麻地開工，相信事發時正放飯。她說丈夫向來很小心，「要等綠公仔先會過，教小朋友都係，好守規矩」。她說丈夫是家庭經濟支柱，是模範丈夫、模範爸爸，生前尚要供養年老母親。有打工幫補家計的曹太說今後難以獨力負擔家庭開支及丈夫殮葬費。曹太的姐夫斥責涉事司機「違咗規，搞到家庭散晒，經濟支柱都無」。

涉事旅遊巴昨午12時許沿海庭道往理工西九龍校園方向行駛，至海泓道交界燈位違例左轉，撞倒正在行人輔助線過馬路的曹，他被撞飛數米，疑再被旅遊巴輾過。據了解，涉事旅遊巴由一間小學租用，接載學生出外參加活動，事發時正回程。事發海庭道燈位豎有交通指示牌，顯示車輛禁止左轉。

警方事後封鎖部分道路蒐證，旅遊巴後方遺留一對鞋及血迹，警員詳細檢查車頭泵把及輪胎。50歲姓劉旅遊巴男司機被帶上警車查問，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，帶署扣查。

相關字詞﹕危險駕駛導致他人死亡 交通意外

上 / 下一篇新聞

上任一年 黃德森辭去體育專員 知情者稱未能適應公僕文化 料政府或不再外聘
上任一年 黃德森辭去體育專員 知情者稱未能適應公僕文化 料政府或不再外聘
3大狀拍內地真人騷 公會：副業毋須申請但要通知
3大狀拍內地真人騷 公會：副業毋須申請但要通知
話你知：「體雕大狀」風波後改守則 副業不再須批准
話你知：「體雕大狀」風波後改守則 副業不再須批准
阻逾噸焗爐翻側 助卸貨司機壓斃 勞處令暫停工 涉事裝卸區兩年7意外
阻逾噸焗爐翻側 助卸貨司機壓斃 勞處令暫停工 涉事裝卸區兩年7意外
大館第四座擬建有蓋空間 古諮倡多保留舊建築
大館第四座擬建有蓋空間 古諮倡多保留舊建築
冒PayMe詐騙 9人囚24至56月 官納加刑申請
冒PayMe詐騙 9人囚24至56月 官納加刑申請
涉危駕藏武器 避截查跑車司機還押
涉危駕藏武器 避截查跑車司機還押
血管造影機失靈 栓塞手術病人危殆 伊院：令生物膠水流其他血管 與瑪麗同停用儀器
血管造影機失靈 栓塞手術病人危殆 伊院：令生物膠水流其他血管 與瑪麗同停用儀器
指房會沒修水管通渠 葵涌街市承租商入稟索償
指房會沒修水管通渠 葵涌街市承租商入稟索償
幸福指引倡屋邨遙距醫療站 提設可充電座椅 8冊網上可覽
幸福指引倡屋邨遙距醫療站 提設可充電座椅 8冊網上可覽
房協貸款120億 相若資產淨值1/4
房協貸款120億 相若資產淨值1/4
海關掃冒牌中秋貨品 檢假LV月餅拘5人
海關掃冒牌中秋貨品 檢假LV月餅拘5人
網購平台售「LV禮盒」 索價千元
網購平台售「LV禮盒」 索價千元
美眾院經貿辦法案 投反對議員：限貿易損經濟
美眾院經貿辦法案 投反對議員：限貿易損經濟
婦術後昏迷兩年肺炎亡 裁死於自然 官倡醫生核實死亡時間 家屬民事訴訟向醫委投訴
婦術後昏迷兩年肺炎亡 裁死於自然 官倡醫生核實死亡時間 家屬民事訴訟向醫委投訴
泳線「限區限量」最快明年推 泳會零泳手禁抽籤
泳線「限區限量」最快明年推 泳會零泳手禁抽籤
潮行GBA：中秋薈穗
潮行GBA：中秋薈穗
灣區手記：收不到件 ／文：尚東美
灣區手記：收不到件 ／文：尚東美
聯院地盤外勞復工 工會倡查管理公司違法否
聯院地盤外勞復工 工會倡查管理公司違法否
驗出高壞膽固醇者 逾半不知現况
驗出高壞膽固醇者 逾半不知現况
【Emily】香山旅遊峰會港4月首辦 400國家地區料參與
【Emily】香山旅遊峰會港4月首辦 400國家地區料參與
【Emily】維園綵燈城寨feel 有巨型發光叉燒飯
【Emily】維園綵燈城寨feel 有巨型發光叉燒飯
【Emily】畫中人一手六指 建造學院宣傳圖下架
【Emily】畫中人一手六指 建造學院宣傳圖下架
【Emily】中秋金多寶正日攪珠 獨中8000萬
【Emily】中秋金多寶正日攪珠 獨中8000萬
【Emily】巨型國慶海報得一半 產業署：未來幾日完成
【Emily】巨型國慶海報得一半 產業署：未來幾日完成
【Emily】廠商會慶90年 年底推「碳抵消」平台
【Emily】廠商會慶90年 年底推「碳抵消」平台