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港聞二

阻逾噸焗爐翻側 助卸貨司機壓斃 勞處令暫停工 涉事裝卸區兩年7意外

【明報專訊】大角嘴新油麻地公眾貨物裝卸區昨午發生致命工業意外，一名貨車司機協助卸貨時，被重約1.7公噸的石熱焗爐翻側壓傷，送院不治。勞工處向有關僱主發出「暫時停工通知書」，停止其在該地點卸貨及處理貨物工作，並正調查意外成因。

男死者29歲姓李，身體多處嚴重受傷昏迷，送院時以自動心外壓機急救，最終不治。據悉，李為物流公司僱員，入職約4年。李的親友及公司同事事後到醫院了解，親友驚聞噩耗，部分人相擁落淚。

衝前擬阻翻側 走避不及

事發昨午約1時半，李駕駛物流公司中型貨車至新油麻地公眾貨物裝卸區落貨。現場消息稱，跟車工人利用唧車將貨物拖至貨車尾板，尾板降至地面調校斜度時，貨物突然傾斜，李見狀衝前企圖阻止，貨物隨即翻倒，李走避不及遭壓住，跟車工人呼救，附近工友遂上前協助及報警。消防到場用工具升高貨物救出李，再由救護車送院。

翻側的貨物為一部石熱焗爐，經包裝後重約1.7公噸，約163厘米長、163厘米闊、180厘米高。警方事後封鎖現場蒐證，並向目擊事件經過的跟車工人了解。案件列作工業意外。

工權會：現場未見卸重物機械

工業傷亡權益會總幹事蕭倩雯到意外現場及醫院了解事件，她說涉事貨物裝卸區過去兩年發生至少7宗工業意外，釀成3死5傷（見表），要求當局徹查是否有安全隱患。她說根據安全指引，卸下重型貨物要用機械輔助，例如吊臂車，但現場沒見相關機器，要求勞工處徹查意外原因。勞工處表示，為防止僱員在處理貨物期間被貨物壓倒，僱主及處所佔用人必須採取適當安全措施，包括選擇合適機械工具及方法穩固承托貨物。

相關字詞﹕工傷

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