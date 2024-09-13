3大狀拍內地真人騷 公會：副業毋須申請但要通知

稱接會員公眾查詢 提遵守則

公會於回覆亦稱，一向重視會員行為及道德操守，並根據《法律執業者條例》及公會《行為守則》（下稱守則）規管執業大律師。除守則附件1及2所列職業外，若公會會員有意從事大律師以外的任何職業或工作 ，雖然毋須得到執委會批准，但必須按守則相關規定，向執委會發出事先書面通知。

公會又稱，作為執業大律師的責任，會員要確保其行為操守在過程中符合守則。公會亦提到有不得從事的職業（見另稿）。若收到任何涉及會員的投訴，公會定當按現行處理紀律的機制保密地秉公辦理。

3人曾任檢控官暫委裁判官

該真人騷節目以「帶教大律師」的稱謂介紹大律師關百安、卜亞楠及沈智輝。翻查資料，關曾任律政司高級檢控官，去年在終院有份代表許金山推翻瑜伽球毒殺妻女案的謀殺定罪；卜於今年5月獲司法機構公布以暫委裁判官身分恢復聆訊；沈2021至2023年曾多次出任暫委裁判官。3名大律師向本報稱未能安排或不接受採訪。

節目昨在串流平台啟播，8名來自內地及本地大學的法律系學生擔任實習生，3名大律師指導。首集安排一場模擬法庭審訊的橋段，地點是前北九龍裁判法院，由沈充當主審法官、卜及關分別充當原告及被告的大律師，另一大律師魏俊扮演原告人，於證人台接受盤問。該模擬審訊是為考核實習生製作庭審筆記的能力。

在節目啟播前夕，大律師公會周三向全體會員發通告，提及最近有一電視節目引起會員及公眾查詢，公會最近亦收到一些會員的通知及查詢，內容關於他們參與該節目的意圖。但因公會沒觀看該節目，現階段不適宜提供更多指引，但提醒會員要警惕地遵從公會《行為守則》。公告沒列節目名稱。

容海恩：單次工作或難界定職業

本身是執業大律師的新民黨立法會議員容海恩表示，若節目能介紹大律師行業，讓內地人及學生更了解香港法律界，能對業界起正面作用。容提到前日公會發出內部通告一事，她稱大律師須嚴謹遵守申報其他工作的指引，於開始其他工作前14天通知公會。

容認為，只要行為操守方面相關大律師按照正規方式拍攝節目，加上內地製作組把關，相信節目內容不會惹起爭議。容又稱，拍攝節目屬單次工作，大律師可能難以界定是否「職業」，故應與公會加強溝通，了解須否申報。容稱公會相關規範是為維護大律師的專業形象。