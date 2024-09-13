3大狀拍內地真人騷 公會：副業毋須申請但要通知

【明報專訊】內地求職真人騷節目《令人心動的OFFER》在最新一季中涉獵香港執業大律師行業，拍攝3名大律師帶領多名實習生。該節目上周釋出宣傳照及預告片，昨日啟播。香港大律師公會前日向全體會員發通告，不點名稱最近有一節目引起會員及公眾查詢，提醒會員須遵從公會《行為守則》，從事副業之前便須知會公會。公會昨回覆本報稱，不評論個別節目性質或內容，亦不會評論個別執業大律師從事大律師以外的任何職業或工作的書面通知。
稱接會員公眾查詢 提遵守則
公會於回覆亦稱，一向重視會員行為及道德操守，並根據《法律執業者條例》及公會《行為守則》（下稱守則）規管執業大律師。除守則附件1及2所列職業外，若公會會員有意從事大律師以外的任何職業或工作 ，雖然毋須得到執委會批准，但必須按守則相關規定，向執委會發出事先書面通知。
公會又稱，作為執業大律師的責任，會員要確保其行為操守在過程中符合守則。公會亦提到有不得從事的職業（見另稿）。若收到任何涉及會員的投訴，公會定當按現行處理紀律的機制保密地秉公辦理。
3人曾任檢控官暫委裁判官
該真人騷節目以「帶教大律師」的稱謂介紹大律師關百安、卜亞楠及沈智輝。翻查資料，關曾任律政司高級檢控官，去年在終院有份代表許金山推翻瑜伽球毒殺妻女案的謀殺定罪；卜於今年5月獲司法機構公布以暫委裁判官身分恢復聆訊；沈2021至2023年曾多次出任暫委裁判官。3名大律師向本報稱未能安排或不接受採訪。
節目昨在串流平台啟播，8名來自內地及本地大學的法律系學生擔任實習生，3名大律師指導。首集安排一場模擬法庭審訊的橋段，地點是前北九龍裁判法院，由沈充當主審法官、卜及關分別充當原告及被告的大律師，另一大律師魏俊扮演原告人，於證人台接受盤問。該模擬審訊是為考核實習生製作庭審筆記的能力。
在節目啟播前夕，大律師公會周三向全體會員發通告，提及最近有一電視節目引起會員及公眾查詢，公會最近亦收到一些會員的通知及查詢，內容關於他們參與該節目的意圖。但因公會沒觀看該節目，現階段不適宜提供更多指引，但提醒會員要警惕地遵從公會《行為守則》。公告沒列節目名稱。
容海恩：單次工作或難界定職業
本身是執業大律師的新民黨立法會議員容海恩表示，若節目能介紹大律師行業，讓內地人及學生更了解香港法律界，能對業界起正面作用。容提到前日公會發出內部通告一事，她稱大律師須嚴謹遵守申報其他工作的指引，於開始其他工作前14天通知公會。
容認為，只要行為操守方面相關大律師按照正規方式拍攝節目，加上內地製作組把關，相信節目內容不會惹起爭議。容又稱，拍攝節目屬單次工作，大律師可能難以界定是否「職業」，故應與公會加強溝通，了解須否申報。容稱公會相關規範是為維護大律師的專業形象。