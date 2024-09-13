上任一年 黃德森辭去體育專員 知情者稱未能適應公僕文化 料政府或不再外聘

文體旅局感謝貢獻 將覓繼任

黃德森去年8月通過公開及內部招聘接替楊德強擔任體育專員，負責制訂體育政策和相關措施，推動和落實政府五大體育發展政策目標。對於黃請辭，局方感謝他過去一年對體育政策及體育發展的貢獻，祝他未來工作順利，繼續貢獻體育界，局方將按既定程序安排接任人選。

據悉黃正休假，體育專員一職暫由局內政務官署任至下周四（19日）。文體旅局長楊潤雄昨在北京訪問，今返港。

鄭泳舜感可惜 稱專員難做

體院副主席兼立法會議員鄭泳舜表示，黃與所有從事體育工作的人一樣，「好有熱誠、好有自己想法」，認同體育專員一職「難做」，很佩服他過去一年表現，對黃離任可惜。鄭又稱體育界工作繁多，體育專員有統籌角色，盼政府盡快安排接任者。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛尊重黃德森決定，冀局方盡快安排同樣熟悉體育界及政府運作的人選接任。

前任公僕出身 曾稱少官懂體育

翻查資料，公務員出身、兩度連任的前體育專員楊德強離任時受訪稱，政府內部少人懂體育，不是從體育發展角度處理問題，導致工作有掣肘，盼退役運動員加入政府；又透露當時完成首屆3年任期後，局方曾嘗試從內部物色人選接替他但不成功。

雖然政府邀得運動員出身的黃德森擔任體育專員，但據了解，黃加入政府後一直未能與公務員順利磨合，有體壇中人稱他或未能適應政府架構及公務員文化，而體育專員過去非外聘職位，公務員出身的楊德強在政府內工作較黃德森容易。

有指政策欠宏觀效果 「無表現」

另一知情人士稱，黃出任體育專員後，被部分政府中人質疑制訂政策考量欠缺宏觀效果，於政圈被認為「無表現」，加上非問責官員，一直無在政府體制工作，要推動政策有很多困難，估計政府或不再外聘，需在內部調配政務官接任。該人又估計，推動啟德體育園如期啟用非黃離任導火線，亦相信他離任對此影響有限。

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