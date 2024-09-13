明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

驗出高壞膽固醇者 逾半不知現况

【明報專訊】本月29日是世界心臟日，心臟病友互助組織「關心您的心」昨發表一項調查結果，逾半曾驗出壞膽固醇過高受訪者不清楚自己目前壞膽固醇水平，多達52%不知醫生為其設定的控制目標。該組織認為這反映病人對監察壞膽固醇水平的關注度不足，呼籲病人主動了解自身病情及控制目標，並提醒大眾定期監察血脂水平。

「關心您的心」今年7月透過網上問卷訪問1300多名年滿18歲並曾出現壞膽固醇過高的香港市民。結果顯示，七成受訪者最近5年確診壞膽固醇過高，近兩成於6至10年前確診；每4名受訪者就有一人曾經歷心臟病或中風。

團體稱患者對控制欠關注

僅53%受訪者記得首次驗出壞膽固醇過高時的水平，52%不清楚目前水平及不知道醫生為其設定的目標水平。該組織認為這顯示患者普遍對壞膽固醇水平控制欠足夠關注，未有主動了解控制目標。

「關心您的心」主席梅卓能表示，調查數字反映不少病人對管理壞膽固醇有鬆懈，認為病人需對自身疾病管理負責任。他呼籲大眾關注血脂管理，定期透過驗血監察血脂水平，病人亦應主動了解自身病情及控制目標，留意壞膽固醇水平變化。

逾半誤會有明顯徵狀

另外，逾半受訪者錯誤認為壞膽固醇過高的人通常會出現明顯徵狀，47%誤以為只要將體重維持在健康水平，就不會患壞膽固醇過高。心臟科專科醫生王國耀表示，一般而言，壞膽固醇過高患者身體通常沒任何警號，需透過驗血診斷並及早治療，市民不應因年輕或體重適中就對心血管疾病掉以輕心，應定期身體檢查。

相關字詞﹕膽固醇 世界心臟日 關心您的心

上 / 下一篇新聞

上任一年 黃德森辭去體育專員 知情者稱未能適應公僕文化 料政府或不再外聘
上任一年 黃德森辭去體育專員 知情者稱未能適應公僕文化 料政府或不再外聘
3大狀拍內地真人騷 公會：副業毋須申請但要通知
3大狀拍內地真人騷 公會：副業毋須申請但要通知
話你知：「體雕大狀」風波後改守則 副業不再須批准
話你知：「體雕大狀」風波後改守則 副業不再須批准
阻逾噸焗爐翻側 助卸貨司機壓斃 勞處令暫停工 涉事裝卸區兩年7意外
阻逾噸焗爐翻側 助卸貨司機壓斃 勞處令暫停工 涉事裝卸區兩年7意外
旅巴違例轉彎 撞死模範爸爸
旅巴違例轉彎 撞死模範爸爸
大館第四座擬建有蓋空間 古諮倡多保留舊建築
大館第四座擬建有蓋空間 古諮倡多保留舊建築
冒PayMe詐騙 9人囚24至56月 官納加刑申請
冒PayMe詐騙 9人囚24至56月 官納加刑申請
涉危駕藏武器 避截查跑車司機還押
涉危駕藏武器 避截查跑車司機還押
血管造影機失靈 栓塞手術病人危殆 伊院：令生物膠水流其他血管 與瑪麗同停用儀器
血管造影機失靈 栓塞手術病人危殆 伊院：令生物膠水流其他血管 與瑪麗同停用儀器
指房會沒修水管通渠 葵涌街市承租商入稟索償
指房會沒修水管通渠 葵涌街市承租商入稟索償
幸福指引倡屋邨遙距醫療站 提設可充電座椅 8冊網上可覽
幸福指引倡屋邨遙距醫療站 提設可充電座椅 8冊網上可覽
房協貸款120億 相若資產淨值1/4
房協貸款120億 相若資產淨值1/4
海關掃冒牌中秋貨品 檢假LV月餅拘5人
海關掃冒牌中秋貨品 檢假LV月餅拘5人
網購平台售「LV禮盒」 索價千元
網購平台售「LV禮盒」 索價千元
美眾院經貿辦法案 投反對議員：限貿易損經濟
美眾院經貿辦法案 投反對議員：限貿易損經濟
婦術後昏迷兩年肺炎亡 裁死於自然 官倡醫生核實死亡時間 家屬民事訴訟向醫委投訴
婦術後昏迷兩年肺炎亡 裁死於自然 官倡醫生核實死亡時間 家屬民事訴訟向醫委投訴
泳線「限區限量」最快明年推 泳會零泳手禁抽籤
泳線「限區限量」最快明年推 泳會零泳手禁抽籤
潮行GBA：中秋薈穗
潮行GBA：中秋薈穗
灣區手記：收不到件 ／文：尚東美
灣區手記：收不到件 ／文：尚東美
聯院地盤外勞復工 工會倡查管理公司違法否
聯院地盤外勞復工 工會倡查管理公司違法否
【Emily】香山旅遊峰會港4月首辦 400國家地區料參與
【Emily】香山旅遊峰會港4月首辦 400國家地區料參與
【Emily】維園綵燈城寨feel 有巨型發光叉燒飯
【Emily】維園綵燈城寨feel 有巨型發光叉燒飯
【Emily】畫中人一手六指 建造學院宣傳圖下架
【Emily】畫中人一手六指 建造學院宣傳圖下架
【Emily】中秋金多寶正日攪珠 獨中8000萬
【Emily】中秋金多寶正日攪珠 獨中8000萬
【Emily】巨型國慶海報得一半 產業署：未來幾日完成
【Emily】巨型國慶海報得一半 產業署：未來幾日完成
【Emily】廠商會慶90年 年底推「碳抵消」平台
【Emily】廠商會慶90年 年底推「碳抵消」平台