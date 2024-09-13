驗出高壞膽固醇者 逾半不知現况

「關心您的心」今年7月透過網上問卷訪問1300多名年滿18歲並曾出現壞膽固醇過高的香港市民。結果顯示，七成受訪者最近5年確診壞膽固醇過高，近兩成於6至10年前確診；每4名受訪者就有一人曾經歷心臟病或中風。

團體稱患者對控制欠關注

僅53%受訪者記得首次驗出壞膽固醇過高時的水平，52%不清楚目前水平及不知道醫生為其設定的目標水平。該組織認為這顯示患者普遍對壞膽固醇水平控制欠足夠關注，未有主動了解控制目標。

「關心您的心」主席梅卓能表示，調查數字反映不少病人對管理壞膽固醇有鬆懈，認為病人需對自身疾病管理負責任。他呼籲大眾關注血脂管理，定期透過驗血監察血脂水平，病人亦應主動了解自身病情及控制目標，留意壞膽固醇水平變化。

逾半誤會有明顯徵狀

另外，逾半受訪者錯誤認為壞膽固醇過高的人通常會出現明顯徵狀，47%誤以為只要將體重維持在健康水平，就不會患壞膽固醇過高。心臟科專科醫生王國耀表示，一般而言，壞膽固醇過高患者身體通常沒任何警號，需透過驗血診斷並及早治療，市民不應因年輕或體重適中就對心血管疾病掉以輕心，應定期身體檢查。