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港聞

港聞二

灣區手記：收不到件 ／文：尚東美

【明報專訊】內地早前針對速遞業推出新措施，要求速遞員必須上門親自將速遞送予收件人。新措施聽似美好，杜絕送錯拿錯等問題，但現實卻很「感冒」，收件人不是天天在家，真要每個速遞必須送到他們手上，增加的工作量不可小覷。

一直以來速遞員跟收件人都有約定俗成的默契：速遞員將包裹放門口，通報已簽收，收件人隨時可取，大家都方便。可想像若每次速遞員大清早都按門鈴要你親自簽收，那真是擾人清夢，何况不止一間公司的速遞員。

有一次，筆者的包裹聲稱已送到，開門卻沒見到，上網購平台查售後服務，看到「已簽收但收不到速遞」的選項就點擊，很快就接到平台來電了解。翌晨，速遞員按門鈴送包裹，原來之前放錯鄰居門外，他開口請求「能不能取消投訴，否則我會被扣50元」。筆者聽罷感到意外，因為本只想找回包裹，沒打算投訴，速遞員解釋原來只要點擊那些售後選項，就等於投訴。

筆者立即在平台確認收貨，之後平台再致電時，跟他們確認已取件，撤回投訴。後來再遇到那名速遞員，他苦笑說投訴已上了平台，故仍被扣款，「其實以後你直接打電話找我就可以了，訂單上有我電話」。

筆者很不好意思，平台沒說明那些選項等於投訴，再者翌日已找回來，且筆者又沒其他要求，實在不必罰款。但這也是內地網上平台的現狀，為市佔率、擁有更龐大的客戶消費數據，寧願不問情由都向客戶傾斜，壓榨前線人員，變相助長「西客」。

文：尚東美

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