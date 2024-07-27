潮行GBA：中秋薈穗

明報記者 鄭律銘

■買燈籠

天就行總店

地址：廣州越秀區光孝路寧家里24號

時間：早上8時半至晚上10點（中秋前及正日特別延長開店時間，中秋後恢復傍晚6時關門）

越秀區光孝路一帶有數間店舖售多款傳統手工燈籠，中秋節前半個月已有不少家長帶小孩選購。其中已有50多年歷史的傳統香燭紙業店「天就行」，全港各區都有分店。廣州總店內外掛滿手工燈籠，有金魚、兔子、熊貓等傳統款式。店員表示，每年準備至少數百個，視乎大小售價介乎約30至500元人民幣。

越秀區一德路地鐵站附近，沿街多間店有售中秋燈籠及裝飾，除了紙製折疊燈籠，也有卡通造型的膠燈籠。

■賞燈

永慶坊

地址：廣州荔灣區恩寧路99號

位於荔灣區的永慶坊已是中秋名勝，夜幕低垂，區內橫街小巷垂掛的燈籠亮起，充滿節日氣氛。在粵劇藝術博物館對開俗稱「月亮橋」的疊月橋，燈光映照下拱橋底部與河面倒影呈彎月狀，是不少人「打卡」應節必到之地。

廣州文化公園中秋燈會

地址：廣州荔灣區西堤二馬路37號

時間：9月15至17日、10月1至7日

廣州文化公園1950年代已有辦中秋燈會的傳統，今年將展出32組大中型燈組和近千盞氣氛燈，有以荷花及《上元燈彩圖》明代燈市等為題的綵燈，部分採用幻彩透紗材料製成；同時公園亦有舉辦中小學生綵燈製作比賽、燈謎、曲藝等活動。需注意公園會在晚上10時清場，職員建議最遲晚上9時前入園，預留至少半小時參觀。

■觀月

珠江沿岸及海心橋

地址：廣州二沙島東側（海心橋）

時間：早上7時至晚上11時（周末及公眾假期需於海心橋公眾號提前預約）

珠江由西至東貫通廣州荔灣、越秀、海珠、天河各區，江邊景觀開揚，入夜後沿江建築、多條跨江大橋、船泊各自亮燈，點綴廣州夜景。其中連接廣州塔附近及二沙島的海心橋是廣州首座曲樑斜拱人行橋，僅供行人通過。如天色晴朗，可見圓月懸於江上，是賞月好去處。