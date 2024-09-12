撞斃老婦司機自言謹慎 稱未料意外 控：早應看見事主未減速

被告廖祥輝（現年64歲，送貨員）否認於2022年11月29日在上環文咸東街88號外，在道路上危險駕駛私家車，引致梁秀珍（78歲）死亡。

控：事主非突然步出 被告不專注

控方開案陳辭稱，當日下午3時44分，事主在路段靠近行人路位置推着手推車逆向緩慢行走，被告駕駛的私家車撞到她，途人報警。現場閉路電視片段顯示，事主被撞倒前，已踏上涉案路段，非突然步出；她被撞前被告車速無明顯減慢，碰撞一刻私家車左前方先後撞到手推車和事主下半身，車頭擋風玻璃接着撞到事主頭部。

救護車隨後到達現場，事主半昏迷未能對答，後腦出血、雙腳小腿及左前臂懷疑骨折，在抵達急症室時已昏迷；腦部電腦斷層掃描結果顯示事主頭部受創，包括出現右硬腦膜下急性血腫，延至12月1日凌晨不治。

被告稱駕駛40年未曾撞車撞人

被告於錄影會面稱他當時正送貨，打算找咪表位泊車卸貨，他知悉涉案路段右方有泊車位。被告稱，到達碰撞位置前已看見手推車，意外發生後才發現私家車撞倒事主。

庭上播放會面片段，被告稱他看到手推車時預算不會碰撞，對意外「好驚慌」，亦對事主最終不治「好沮喪」。被告又稱自己有40年駕駛經驗，未曾與車或與人碰撞，只曾涉違例泊車、在安全情况下衝紅燈等，形容自己是謹慎的駕駛者。

【案件編號：DCCC 769/23】