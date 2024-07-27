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港聞

港聞二

浸大研中醫治頸源性頭痛 擬募至少160患者參與

【明報專訊】頸椎病可引起頭痛，浸大中醫藥學院開展一項以中醫手法治療頸源性頭痛的臨牀研究計劃，預計招募至少160名患者，目標至少有84人完成治療。浸大中醫藥學院中醫臨牀副教授周志豪引述文獻指出，17.5%患嚴重頭痛的病人，與頸源性頭痛有關，稱今次是香港首次以中醫治療頸源性頭痛的研究，為該項治療提供證據基礎。

周志豪指出，頸部關節病變時，頸神經會受刺激，產生的痛感經三叉神經放射至顳側、枕部及頭眶周圍，造成頭痛。今次研究計劃針對18至65歲、頭痛反覆出現至少3個月，且過去3個月至少每周一次頭痛的人。參加者會先接受中醫診症評估及免費頸部X光檢查，確保符合參加條件。

研究團隊會將合乎標準的參加者隨機分為中醫手法組和安慰組，由註冊中醫師主理，每周一次治療，為期4周。周志豪補充，計劃將持續至2025年底，預計招募160至200名病人，目標至少有84名合資格參加者完整參與臨牀研究。

團隊亦會邀請完整參與計劃的病人參加焦點小組研究，探討頸源性頭痛患者對尋求常規治療和中醫手法治療的期望和改善建議等。

計劃持續至2025年底

目標84患者完成治療

周志豪表示，頸椎病有年輕趨勢，並提及多年前曾診治一名年僅8歲的患者，因低頭做功課等不正確姿勢引致。

他指大部分頸椎病是頸部長時間的姿勢不良、長時間維持姿勢、負重等原因造成，提醒大眾注意姿勢，多做游泳等運動，如需低頭工作或使用手機，應每半小時活動頸部肌肉或抬頭一分鐘，並注意頸部保暖等。

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