明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

Hypefest 11月首登陸香港 盛事基金贊助1500萬

【明報專訊】首度在港舉行的Hypefest將於11月9至10日在中環海濱活動空間舉行，活動包括本地及國際級音樂表演等。活動獲文體旅局「文化藝術盛事基金」批出1500萬元資助，稱可吸引3萬人參與。大會昨日公布門票銷售安排，兩日門票售788元。

文體旅局料吸3萬人

Hypefest由Hypebeast公司主辦，於2018年在美國紐約布魯克林首次亮相，以音樂表演及其他驚喜元素打造沉浸式互動氛圍，去年亦於河北省秦皇島登場。大會稱，Hypefest Hong Kong 2024透過與來自香港、內地和日本的品牌聯手合作，培育新進品牌並支持本地創作，以經典嘉年華遊戲為靈感，帶來遊戲攤位，逾半為本地品牌參與策劃。

邀國際樂隊演出 兩日早鳥價788元

音樂表演方面，由Gaspard Augé與Xavier de Rosnay組成、曾獲格林美獎的法國電音組合JUSTICE將擔任其中一晚的壓軸表演嘉賓，是他們2015年後首次現身香港演出。活動亦邀請來自全球各地的生力軍演出，包括美國唱作歌手d4vd、韓國另類R&B唱作歌手兼音樂製作人DEAN、泰國饒舌歌手MILLI、本地後龐克（post-punk）樂隊南洋派對N.Y.P.D.，以及韓國樂隊SE SO NEON 成員So!YoON!等。

一日及兩日門票分別售680及980元，其中兩日門票早鳥價788元，今日中午12時於Klook發售。

文體旅局回覆查詢稱，按文藝盛事基金要求，主辦機構須遵照資助協議的規定訂定建議計劃及履行相關責任，並須於活動完結後提交活動報告，經接納後方可取得相應撥款。

上 / 下一篇新聞

被棄近月 寶蓮寺一狗尋回 寺方稱續覓「大妹」 未言停職員工涵主管否
被棄近月 寶蓮寺一狗尋回 寺方稱續覓「大妹」 未言停職員工涵主管否
公屋搜出失蹤北帝廟貓 警拘YouTuber
公屋搜出失蹤北帝廟貓 警拘YouTuber
白衣人案附近餐廳：被告一直在舖 不識圖中人
白衣人案附近餐廳：被告一直在舖 不識圖中人
涉九度瞞債申預支薪金 已退休入境職員被控
涉九度瞞債申預支薪金 已退休入境職員被控
涉親友為由向4下屬借36萬 機電署前工程師控防賄例
涉親友為由向4下屬借36萬 機電署前工程師控防賄例
美眾院通過經貿辦法案 華警告反制 票數413比3 港府：3駐美辦續無畏推廣港優勢
美眾院通過經貿辦法案 華警告反制 票數413比3 港府：3駐美辦續無畏推廣港優勢
另一法案通過 指孔子學院滲透 停資助合作學府
另一法案通過 指孔子學院滲透 停資助合作學府
帶路論壇開幕 陳茂波：歡迎來港上市
帶路論壇開幕 陳茂波：歡迎來港上市
團體倡照顧者津貼免審查 准自行申請
團體倡照顧者津貼免審查 准自行申請
介紹內地工來港 三跑工頭涉索賄
介紹內地工來港 三跑工頭涉索賄
星允婚前訂組屋 陳家樂：可研仿效 讓年輕家庭先揀樓助置業 利社會安寧
星允婚前訂組屋 陳家樂：可研仿效 讓年輕家庭先揀樓助置業 利社會安寧
結緣房策28年 撐「伯樂」王䓪鳴最難忘
結緣房策28年 撐「伯樂」王䓪鳴最難忘
上季完成建造工程 公營升22%私營跌
上季完成建造工程 公營升22%私營跌
浸大研中醫治頸源性頭痛 擬募至少160患者參與
浸大研中醫治頸源性頭痛 擬募至少160患者參與
撞斃老婦司機自言謹慎 稱未料意外 控：早應看見事主未減速
撞斃老婦司機自言謹慎 稱未料意外 控：早應看見事主未減速
表格私下攜離收押所罪成 鄒家成上訴
表格私下攜離收押所罪成 鄒家成上訴
涉撞警車司機酒店落網
涉撞警車司機酒店落網
17歲女涉6電騙 疑獨自犯案
17歲女涉6電騙 疑獨自犯案
劉馬車認傷人非禮 索心理報告
劉馬車認傷人非禮 索心理報告
翁院舍斬人案 控方研審訊級別
翁院舍斬人案 控方研審訊級別
七旬婦捱撞危殆 司機被捕
七旬婦捱撞危殆 司機被捕
活在灣區：經常內地穿梭 可投保中國醫療卡
活在灣區：經常內地穿梭 可投保中國醫療卡
【Emily】4公僕職系周六請人 3少過上年 關唔關財赤事 局方話配合人手規劃
【Emily】4公僕職系周六請人 3少過上年 關唔關財赤事 局方話配合人手規劃
【Emily】專資會施政建議 提防止加深近視
【Emily】專資會施政建議 提防止加深近視
【Emily】皇后街熟食今日復業 老字號歸位
【Emily】皇后街熟食今日復業 老字號歸位
【Emily】上月統戰部長會見 佛聯會：感中央重視
【Emily】上月統戰部長會見 佛聯會：感中央重視
【Emily】領台灣書獎 梁莉姿感觸落淚
【Emily】領台灣書獎 梁莉姿感觸落淚