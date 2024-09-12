Hypefest 11月首登陸香港 盛事基金贊助1500萬

文體旅局料吸3萬人

Hypefest由Hypebeast公司主辦，於2018年在美國紐約布魯克林首次亮相，以音樂表演及其他驚喜元素打造沉浸式互動氛圍，去年亦於河北省秦皇島登場。大會稱，Hypefest Hong Kong 2024透過與來自香港、內地和日本的品牌聯手合作，培育新進品牌並支持本地創作，以經典嘉年華遊戲為靈感，帶來遊戲攤位，逾半為本地品牌參與策劃。

邀國際樂隊演出 兩日早鳥價788元

音樂表演方面，由Gaspard Augé與Xavier de Rosnay組成、曾獲格林美獎的法國電音組合JUSTICE將擔任其中一晚的壓軸表演嘉賓，是他們2015年後首次現身香港演出。活動亦邀請來自全球各地的生力軍演出，包括美國唱作歌手d4vd、韓國另類R&B唱作歌手兼音樂製作人DEAN、泰國饒舌歌手MILLI、本地後龐克（post-punk）樂隊南洋派對N.Y.P.D.，以及韓國樂隊SE SO NEON 成員So!YoON!等。

一日及兩日門票分別售680及980元，其中兩日門票早鳥價788元，今日中午12時於Klook發售。

文體旅局回覆查詢稱，按文藝盛事基金要求，主辦機構須遵照資助協議的規定訂定建議計劃及履行相關責任，並須於活動完結後提交活動報告，經接納後方可取得相應撥款。