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港聞二

上季完成建造工程 公營升22%私營跌

【明報專訊】政府統計處昨公布「建造工程完成量按季統計調查」的臨時結果，主要承建商於今年第二季完成的建造工程名義總值為683億元，較去年同期升2.3%，當中公營地盤建造工程名義總值較上年同期上升22.6%至262億元，而私人地盤建造工程的名義總值為214億元，按年跌2.4%（見表）。有建造業界代表認為，私人工程完成量下跌是由於樓市淡靜，影響發展商投地意欲，並預計未來兩年會進一步下跌。

業界：樓市淡靜影響投地意欲 料未來兩年進一步下跌

調查顯示，若剔除價格變動、以2000年固定的市價計算，今年第二季完成建造工程的實質總值，較去年同期升2.3%，當中公營地盤升23.9%，而私人地盤則跌4.3%。至於小規模新建工程及樓房裝飾、樓宇修葺及保養工程等非地盤建造工程，於今年第二季完成的工程名義總值為207億元，較上年同期跌11.9%；以實質計算，跌幅為10.8%。

建造業總工會理事長周思傑表示，去年不少承建商都有就私人工程落標，但真正中標開工的數量是少的，不少是因市場急劇變化，令發展商考慮到賣樓收益或未如理想，所以未開展工程。他指近月有多間建築師行需裁員或放無薪假等，而由買地到開工一般需兩年時間，因此預計至2026年的私人工程會較少。

建造商會長林健榮表示，擔心未來私人工程量持續減少，雖然市場普遍預期美國會減息，但樓價亦是主要因素之一，加上本港建築成本高企，將影響發展商建私樓的意欲，希望情况在未來會改變。

倡政府放寬私人參建合約

林又說，當社會整體經濟欠佳時，根據經濟學理論，政府應多推出基建或建築工程項目，以刺激經濟，但當政府財政也不濟時，便需借助私人市場力量，因此政府應放寬有關私人參建項目的合約，讓參與的發展商或建築商有利可圖。

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