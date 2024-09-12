明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

結緣房策28年 撐「伯樂」王䓪鳴最難忘

【明報專訊】本身為律師的陳家樂，過去28年參與房屋規劃及市區重建政策制訂工作，由房委會居屋小組主席、籌備領匯（領展前稱）上市督導小組主席、城規會委員、市建局非執董，至6年前出任房協主席，香港回歸前後房屋政策多個重要場合，總見到其身影。他與房屋結下多年不解之緣，其「伯樂」正是當年房委會主席王䓪鳴。

「2000年6月24日Rosanna（王䓪鳴英文名）因短樁事件宣布辭去房委會主席一職，當日我們一批委員站出來在背後支持她……這樣便已廿多年了。」被問28年來不同架構接觸到的主席，哪一位是自己最欣賞的，陳稱多年來曾合作的主席，都有不同強項及特別風格，「幸運地我可從每個人身上都學到不少東西」。

先後在房委會、市建局及房協服務多年，陳家樂稱3機構各司其職，在推動政府房屋政策發展具多項功能，以及扮演不同角色，他相信繼續各自發揮本身職能是恰當做法，不認同房屋架構有重疊，亦不認為需重新檢討或研究合併。

憶居屋無限期停建 盼不會重演

回想1997年金融風暴後樓價大跌，天水圍居屋有不少單位未能售出，及至2002年11月政府推出俗稱「孫九招」的多項穩定樓市措施，陳家樂稱當時身為居屋小組主席亦感壓力，「甚至被私樓業主指摘與民爭利」。他指當時對無限期停建及停售居屋感到無奈，「但政府不採取措施便是不負責任」，他笑言不希望「孫九招」再出現。

當年無限期停售居屋，房委會需分拆出售轄下180項非住宅物業予領匯房地產投資信託基金，為房委會帶來約340億元現金收益，陳家樂指因失去推售居屋的收入，對公屋興建確有嚴重影響，故此是有必要的。被問現時房委會面對財政壓力，應否考慮再推售非住宅物業，陳則不評論。

上 / 下一篇新聞

被棄近月 寶蓮寺一狗尋回 寺方稱續覓「大妹」 未言停職員工涵主管否
被棄近月 寶蓮寺一狗尋回 寺方稱續覓「大妹」 未言停職員工涵主管否
公屋搜出失蹤北帝廟貓 警拘YouTuber
公屋搜出失蹤北帝廟貓 警拘YouTuber
白衣人案附近餐廳：被告一直在舖 不識圖中人
白衣人案附近餐廳：被告一直在舖 不識圖中人
涉九度瞞債申預支薪金 已退休入境職員被控
涉九度瞞債申預支薪金 已退休入境職員被控
涉親友為由向4下屬借36萬 機電署前工程師控防賄例
涉親友為由向4下屬借36萬 機電署前工程師控防賄例
美眾院通過經貿辦法案 華警告反制 票數413比3 港府：3駐美辦續無畏推廣港優勢
美眾院通過經貿辦法案 華警告反制 票數413比3 港府：3駐美辦續無畏推廣港優勢
另一法案通過 指孔子學院滲透 停資助合作學府
另一法案通過 指孔子學院滲透 停資助合作學府
帶路論壇開幕 陳茂波：歡迎來港上市
帶路論壇開幕 陳茂波：歡迎來港上市
團體倡照顧者津貼免審查 准自行申請
團體倡照顧者津貼免審查 准自行申請
介紹內地工來港 三跑工頭涉索賄
介紹內地工來港 三跑工頭涉索賄
星允婚前訂組屋 陳家樂：可研仿效 讓年輕家庭先揀樓助置業 利社會安寧
星允婚前訂組屋 陳家樂：可研仿效 讓年輕家庭先揀樓助置業 利社會安寧
上季完成建造工程 公營升22%私營跌
上季完成建造工程 公營升22%私營跌
Hypefest 11月首登陸香港 盛事基金贊助1500萬
Hypefest 11月首登陸香港 盛事基金贊助1500萬
浸大研中醫治頸源性頭痛 擬募至少160患者參與
浸大研中醫治頸源性頭痛 擬募至少160患者參與
撞斃老婦司機自言謹慎 稱未料意外 控：早應看見事主未減速
撞斃老婦司機自言謹慎 稱未料意外 控：早應看見事主未減速
表格私下攜離收押所罪成 鄒家成上訴
表格私下攜離收押所罪成 鄒家成上訴
涉撞警車司機酒店落網
涉撞警車司機酒店落網
17歲女涉6電騙 疑獨自犯案
17歲女涉6電騙 疑獨自犯案
劉馬車認傷人非禮 索心理報告
劉馬車認傷人非禮 索心理報告
翁院舍斬人案 控方研審訊級別
翁院舍斬人案 控方研審訊級別
七旬婦捱撞危殆 司機被捕
七旬婦捱撞危殆 司機被捕
活在灣區：經常內地穿梭 可投保中國醫療卡
活在灣區：經常內地穿梭 可投保中國醫療卡
【Emily】4公僕職系周六請人 3少過上年 關唔關財赤事 局方話配合人手規劃
【Emily】4公僕職系周六請人 3少過上年 關唔關財赤事 局方話配合人手規劃
【Emily】專資會施政建議 提防止加深近視
【Emily】專資會施政建議 提防止加深近視
【Emily】皇后街熟食今日復業 老字號歸位
【Emily】皇后街熟食今日復業 老字號歸位
【Emily】上月統戰部長會見 佛聯會：感中央重視
【Emily】上月統戰部長會見 佛聯會：感中央重視
【Emily】領台灣書獎 梁莉姿感觸落淚
【Emily】領台灣書獎 梁莉姿感觸落淚