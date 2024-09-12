結緣房策28年 撐「伯樂」王䓪鳴最難忘

「2000年6月24日Rosanna（王䓪鳴英文名）因短樁事件宣布辭去房委會主席一職，當日我們一批委員站出來在背後支持她……這樣便已廿多年了。」被問28年來不同架構接觸到的主席，哪一位是自己最欣賞的，陳稱多年來曾合作的主席，都有不同強項及特別風格，「幸運地我可從每個人身上都學到不少東西」。

先後在房委會、市建局及房協服務多年，陳家樂稱3機構各司其職，在推動政府房屋政策發展具多項功能，以及扮演不同角色，他相信繼續各自發揮本身職能是恰當做法，不認同房屋架構有重疊，亦不認為需重新檢討或研究合併。

憶居屋無限期停建 盼不會重演

回想1997年金融風暴後樓價大跌，天水圍居屋有不少單位未能售出，及至2002年11月政府推出俗稱「孫九招」的多項穩定樓市措施，陳家樂稱當時身為居屋小組主席亦感壓力，「甚至被私樓業主指摘與民爭利」。他指當時對無限期停建及停售居屋感到無奈，「但政府不採取措施便是不負責任」，他笑言不希望「孫九招」再出現。

當年無限期停售居屋，房委會需分拆出售轄下180項非住宅物業予領匯房地產投資信託基金，為房委會帶來約340億元現金收益，陳家樂指因失去推售居屋的收入，對公屋興建確有嚴重影響，故此是有必要的。被問現時房委會面對財政壓力，應否考慮再推售非住宅物業，陳則不評論。