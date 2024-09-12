星允婚前訂組屋 陳家樂：可研仿效 讓年輕家庭先揀樓助置業 利社會安寧

籲勿按樓價周期變化改措施

明日（13日）將完成6年房協主席任期的陳家樂，早於1996年「空降」房委會，出任居屋小組主席，任內推出多項促進居屋銷售措施，包括1997年6月訂立居屋綠表第二市場、1999年12月單身人士可白表資格申請居屋。他認同政府有需要採取更多措施協助市民置業，尤其要照顧年輕小家庭，不可因房屋市場價格周期上落而改變。

房協資料顯示，仍未開始揀樓程序的資助出售房屋項目「朗然」，逾七成申請者為18至40歲。

助及早規劃家庭 須防「假訂婚」

據了解，政府上月下旬曾邀多名人士以視訊會議形式，出席施政報告土地及房屋政策諮詢會。會上有人提出可參考新加坡組屋政策，讓訂婚或未婚夫妻也可申請資助出售房屋，以便及早計劃組建家庭。陳家樂回應稱，此構思可進一步探討，但最重要做好把關，必須有證據證明申請者最終會是合法夫妻，以免房屋資源遭濫用。房屋局常秘兼房屋署長羅淑佩上月接受本報專訪時，也提到房署正研究協助年輕人購買資助出售房屋，形容構思措施會是「嶄新、切合現時需要」。

翻查資料，組屋的未婚夫妻計劃，目的是鼓勵年輕人組建家庭，訂婚男女可在婚前預訂一套組屋，只要交房後3個月出示結婚證便可。不過，當地政府截至2022年底已發現79對情侶於對上10年透過未婚夫妻計劃申購新組屋，卻在領取鑰匙逾半年仍未交結婚證書，大部分理由是難在新冠疫情期間結婚。

倡屢抽居屋落空者獲更多號碼

房屋局長何永賢日前透露，未來5年本港每年平均有約7000個居屋單位供應，現正積極考慮優化居屋抽籤制度；陳家樂認為每年可穩定供應7000伙居屋殊不容易，強調保持居屋供應穩定，對協助市民置業十分重要。至於如何優化抽籤機制協助最有需要人士置業，他認同建測規園界立法會議員謝偉銓多年提出改革資助出售房屋抽籤制度的建議，即如抽籤多次仍未中籤，可給予更多號碼，增加他們的中籤機會率，他相信政府亦會深入研究改善措施應對。

隨房委步伐 房協加強打擊濫用

現時管理約3.2萬伙出租單位的房協近月收緊富戶政策，有租戶更被揭發擁有逾30幅土地。陳家樂稱房協跟隨房委會步伐，開始加強打擊濫用公屋，已向外界發出十分清晰信息，料起殺雞儆猴作用，有信心租戶看見房協雷厲風行執行政策，有些「超級富戶」會自願交回單位，將來執行會更順利。

陳家樂又稱，房協今年4月1日開始擴大富戶政策涵蓋範圍，相信涉及的租戶數目會愈來愈多，增長速度亦會加快，房協正研究其他方案加快令所有租戶全納入富戶政策規管。

明報記者 黃偉超