團體倡照顧者津貼免審查 准自行申請

照顧者津貼去年恆常化，受惠對象包括低收入的殘疾人士照顧者及家庭護老者。聯盟認為有關津貼申請門檻高，如照顧者無法自行申請，而申領綜援、長者生活津貼等人士不得申請照顧者津貼，建議政府容許有需要人士自行申請津貼，取消限制，改為不設入息及資產審查，照顧者只要有實質照顧關係，每月至少照顧80小時即可申請。

籲按入息調整金額 分兩類

照顧者津貼目前介乎每月3000至6000元。聯盟建議津貼定期按個人工作收入中位數升幅調整，並把照顧者分為普通及全職兩類，前者需每月照顧80小時，可獲3200元；後者需每月照顧160小時，可獲6400元。聯盟又提議政府在各區設立照顧者支援中心。

「離院長者綜合支援計劃」去年取代關愛基金轄下的「支援在公立醫院接受治療後離院的長者試驗計劃」，惟現時服務範圍未涵蓋部分原有計劃的醫院，如靈實醫院、大埔醫院及沙田醫院，服務期由最多6個月縮減到6至8星期。聯盟倡延長服務期，同時設一個月追溯期，容許長者於出院前後1個月內申請離院支援。