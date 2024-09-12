帶路論壇開幕 陳茂波：歡迎來港上市

政府及貿發局主辦的第九屆「一帶一路高峰論壇」昨在灣仔會展揭幕，今屆以發展「綠色新絲路」為主題。李家超表示，今年共有6000多名來自70個國家或地區的政府官員、國際組織代表、商界和學術界領袖等出席，包括巴西前總統、新開發銀行行長羅塞夫及越南常務副總理阮和平等。38家內地國企亦派出逾300名代表與會。

佔外貿43% 特首稱反映潛力

李家超認為本港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」，在實現「一帶一路」倡議中發揮關鍵作用。他說2013年提出「帶路」倡議以來，本港與內地以外的「帶路」經濟體外貿增長近六成，佔本港外貿總值43%，反映其發展潛力和前景。他稱，「帶路」投資者可充分利用本港金融、法律、建築、工程、物流等專業服務，本港亦正積極發展綠色科技及金融。

陳茂波在論壇午餐會致辭表示，香港有多元的股票、債券和貨幣市場，為「帶路」國家及企業發展基建、綠色轉型等提供理想的融資環境，鼓勵相關公司及項目來港上市集資，將能獲取內地及國際資金。高峰論壇一連兩日舉行，今日將舉行主題為「開拓新市場機遇」的第二場主論壇及多場專題分組論壇。