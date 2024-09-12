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港聞

港聞二

另一法案通過 指孔子學院滲透 停資助合作學府

【明報專訊】除了《香港經貿辦證認證法案》，美國眾議院周二亦通過《國土安全部限制孔子學院和受關注中國實體法案》，即限制美國國土安全部向與孔子學院有關係的高等教育機構（IHE）提供資金。中方曾斥責美國妖魔化孔子學院。

孔子學院是由中國政府直接或間接資助的文化機構。除了上述要求，該法案其他內容包括要求IHE披露與受關注中國實體的相關資訊，一般涉及中國軍事、警察或情報活動的大學或學院。

國土安全部也須確保與孔子學院簽約、訂立協議或收受孔子學院實物捐贈或禮物的IHE，無資格獲得國土安全部經費，除非機構與孔子學院斷絕關係；若與受關注中國實體有關係、且正申請或已取得國土安全部特定資金的IHE，必須將與孔子學院的關係通知國土安全部。

提出法案的眾議院國土安全反恐、執法和情報小組委員會主席普夫盧格爾（August Pfluger）稱，中共正利用孔子學院滲透校園，從事間諜活動、竊取知識產權、恐嚇異見人士，並將敏感資料傳回解放軍，「有關法案保護學生和大學的同時，也確保美國資金不會助長外國惡意影響」。

美國2020年曾將孔子學院美國中心列為外交使團，稱其被中共用作宣傳和惡意影響美國校園，中方當時批評這是妖魔化、污名化兩國合作項目。

擬禁中資買美農地 削華世衛內影響力

眾議院預計美國時間周三將繼續審議和表決多項涉華法案，包括旨在阻止中資購買美國農地的《保護美國農業免受外國敵手危害法案》、抗衡中國在世界衛生組織（WHO）影響力的《未經參議院批准不得簽署世界衛生組織疫情預防條約法案》及《保護美國創新及經濟安全免受中共危害法案》。

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