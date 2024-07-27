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美眾院通過經貿辦法案 華警告反制 票數413比3 港府：3駐美辦續無畏推廣港優勢

【明報專訊】美國眾議院昨以壓倒性比數通過《香港經貿辦認證法案》，此項可左右3個香港駐美經貿辦去留的法案，將送交參議院處理，但未有具體時間表。該法案是國會在「中國周」期間多項制衡中國影響力的法案之一，撇除口頭通過法案，對比記名表決法案，今次是支持比例最高的一項（見表）。北京及特區政府分別強烈譴責美方做法，中方形容法案是「惡法」，已向美方嚴正交涉，不排除反制。

葉劉料參院通過 籲美三思

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會敦促美方停止推進《香港經貿辦認證法案》，以免對中美關係穩定造成更大傷害，否則「中方必將採取切實有力措施予以堅決反制」。商務及經濟發展局長丘應樺批評美方行為損人不利己；行會召集人葉劉淑儀相信參議院通過機率大，但呼籲即使通過，美國當局不要簽署法案，希望美方三思。

美國眾議院在香港時間周三清晨以413票贊成、3票反對通過《經貿辦法案》。3票反對分別來自加州共和黨議員麥克林托克（Tom McClintock）、加州民主黨議員高野（Mark Takano）及紐約民主黨議員維樂貴絲（Nydia Velazquez）。

提案議員指經貿辦「外宣工具」

民主共和兩黨議員在前一日發言批評北京踐踏香港自由及民主，指控香港與內地再無分別下，在美國的香港經貿辦不應再享有特殊地位。提出法案的共和黨史密斯（Chris Smith）表示，壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒及更多和平示威者身陷囹圄，並形容經貿辦有份摧毁香港自由及成為北京的「外宣工具」。

香港目前在華盛頓、紐約及三藩市設有經貿辦，並按美國法例享有等同國際組織的特權及豁免，例如經貿辦人員免遭搜查及豁免繳交美國稅項。若法案在國會年底休會前獲參議院通過及總統簽署生效，美國國務卿須在通過30日內認證經貿辦是否續享特權；若認證為不應享有特權，經貿辦須在認證後180日內停運。

毛寧表示，對美方打壓香港發展惡行表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，指法案將經貿合作政治化、蓄意抹黑香港駐外機構，並提醒香港是美國第二貿易順差來源地，美方做法只會損害自身利益。

中國駐美大使館及外交部駐港公署均嚴辭批評美方做法，促美方停止干預香港事務。公署發言人批評美方固守冷戰思維、大搞選舉政治，試圖破壞港美正常交流合作，進一步擾亂中美關係正常化進程。

經貿辦被指監視 丘應樺稱守法

美國眾議院通過法案約兩小時後，特區政府分別以中英文發稿，強烈譴責眾議院干預香港事務，重申3個駐美經貿辦會繼續「無畏無懼和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢」。丘應樺昨日強烈譴責眾議院做法，指通過法案是「完全無理由」、抹黑香港。對於有美國國會議員質疑經貿辦涉在美「監視」，丘稱經貿辦根據當地法律執行工作、促進政商智庫經貿聯繫，駐美經貿辦一直因應實際需要工作。

本港多個建制政黨譴責眾議院通過法案，廠商會及中華總商會亦表示強烈不滿和反對。廠商會會長盧金榮表示，法案惡意攻擊和污衊經貿辦，將嚴重妨礙港美交流，妨礙當地企業進入中國市場。

相關字詞﹕香港經濟貿易辦事處認證法案 美國眾議院

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