白衣人案附近餐廳：被告一直在舖 不識圖中人

稱被告常客 當日打烊仍未走

被告鄧嘉民（45歲）被控2019年7月22日在朗和路及港鐵元朗站犯案。法官裁定表證成立後，辯方證人南山軒餐廳東主黃詠恩昨供稱，2014年起在黃屋村和丈夫經營餐廳，至2023年因收地結業，餐廳連計地下共3層。黃在庭上認出被告「鄧先生」是常客，稱他過往戴眼鏡，而黃下班後容許常客逗留店內談天飲酒。

黃憶述當年7月21日發生「暴動同打交」，被告夜晚約9時在2樓和友人用膳，之後被告結帳，由黃收款。翌日凌晨零時30分，黃與丈夫先離開，被告繼續留在餐廳，黃提到由於餐廳自此無生意，故特別記得當天事情。黃稱事前兩三年間，被告每月到餐廳約3次，事後被告間中光顧，去年有出席餐廳結業派對。

餐廳3層 倘有客落樓必見到

在控方盤問下，黃表示被告上月27日請她擔任證人。她稱當年7月21日是星期日，顧客眾多，她和丈夫及一名侍應負責樓面，工作忙碌，但若有客人落樓梯離去，她一定見到客人經過。黃又稱，她每隔約15分鐘到上層招呼客人，至約9時只得樓上仍有客人，黃臨走時曾叫被告幫她拉上餐廳大門。

認20年前藏毒賣翻版感化

對於黃稱7月22日零時20分見過被告，控方問黃再之前見被告是否21日晚上？黃答「佢過嚟食飯，到我收工都喺度」。控方又問黃是否認得本報照片內持棍男子，黃稱不認識，該男子與被告髮型不同，「呢個都唔係佢（被告）」。控方稱黃沒說出真相，黃否認，但承認20多年前因藏毒及售賣盜版被判感化。

辯方覆問時讓黃重看控方呈上指稱是被告的相片，問及如果相中人戴上眼鏡，會否令黃覺得和庭內人士相似？黃稱未能想到。辯方證人完成作供，案件將於10月3日結案陳辭，預料11月4日裁決。

【案件編號：DCCC 6/22】

（反修例風暴）