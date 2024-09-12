公屋搜出失蹤北帝廟貓 警拘YouTuber

疑犯曾稱打風當日「救貓」

關先生約9年前開始領養「樂樂」，他透露「樂樂」是雄貓，平日被困籠內會不開心，故讓牠在廟內自由活動，之前未試過走失，經過是次事件後會盡量小心看管。他感謝警方迅速執法，同時「多謝網友，同埋『樂樂』fans好落力幫手搵番隻貓」。

九龍城警區動物罪案警察專隊主管督察蕭恩婷表示，「樂樂」本月5日晚失蹤，警方接報及鎖定疑犯身分後，突擊搜查紅磡邨一單位，救出「樂樂」及拘捕涉案男子。她稱愛護動物協會派人到場檢查，發現牠無表面傷痕，初步相信牠健康，亦未植入晶片。

街坊譽「地標」 「掛死我哋喇」

多名街坊得悉「樂樂」回來均來探訪，同稱「平安就好了」。街坊劉小姐稱「樂樂」是上址「地標」，子女在附近上學，近5年只要有時間都會前來跟「樂樂」玩耍。她形容「樂樂」乖巧和純品，平日甚少在廟外活動，「多數瞓喺（窗口）欄杆位」。

受訪期間劉小姐見「樂樂」回來即上前查看，「返嚟喇，掛死我哋喇」。