被棄近月 寶蓮寺一狗尋回 寺方稱續覓「大妹」 未言停職員工涵主管否

寶蓮禪寺昨午於facebook表示，感謝有心人提供資訊，寺方昨中午在深屈（東）引水道口尋獲「細妹」，會盡快安排身體檢查，並繼續尋找「大妹」下落。

寶蓮禪寺表示，對涉事員工處理狗的方式極不認同及深感不安，管理層對事件深表遺憾，會努力防止不幸事件再次發生，希望員工「識法守法，啟迪良知，愛生護生，重新認識畜道的正確價值觀，如何悲智雙運處事待物」。

寺方又希望與各護生團體合作，關注寺院範圍及昂坪村內的流浪狗，共同為牠們提供應享權益。

引水道尋獲 未定安排領養否

有網民要求寺方將「細妹」交給有心人領養，以及要求解僱懷疑下令趕走兩狗的女主管。本報記者致電寶蓮禪寺查詢，一名職員說警方目前仍有後續工作要處理，故寺方目前未有領養安排，亦未確定會否由寺方繼續飼養「細妹」。對於有人要求解僱女主管，該職員重申涉事員工已停職，不可返回寺廟，但沒正面回應涉事員工是否包括女主管。

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