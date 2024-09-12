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被棄近月 寶蓮寺一狗尋回 寺方稱續覓「大妹」 未言停職員工涵主管否

【明報專訊】大嶼山寶蓮禪寺兩隻唐狗「大妹」和「細妹」上月中疑遭員工用袋笠頭棄置於䃟石灣，兩名男廚師涉嫌虐待動物被捕，兩狗一直下落不明，前藝員兼律師翁靜晶以及「毛守救援」負責人Kent共懸賞20萬元尋狗。事隔近一個月，寶蓮禪寺昨稱已於深屈（東）引水道口尋獲「細妹」。寺廟職員回覆本報稱「細妹」有正常進食和喝水，並重申涉事員工已停職，不可返回寺廟。

寶蓮禪寺昨午於facebook表示，感謝有心人提供資訊，寺方昨中午在深屈（東）引水道口尋獲「細妹」，會盡快安排身體檢查，並繼續尋找「大妹」下落。

寶蓮禪寺表示，對涉事員工處理狗的方式極不認同及深感不安，管理層對事件深表遺憾，會努力防止不幸事件再次發生，希望員工「識法守法，啟迪良知，愛生護生，重新認識畜道的正確價值觀，如何悲智雙運處事待物」。

寺方又希望與各護生團體合作，關注寺院範圍及昂坪村內的流浪狗，共同為牠們提供應享權益。

引水道尋獲 未定安排領養否

有網民要求寺方將「細妹」交給有心人領養，以及要求解僱懷疑下令趕走兩狗的女主管。本報記者致電寶蓮禪寺查詢，一名職員說警方目前仍有後續工作要處理，故寺方目前未有領養安排，亦未確定會否由寺方繼續飼養「細妹」。對於有人要求解僱女主管，該職員重申涉事員工已停職，不可返回寺廟，但沒正面回應涉事員工是否包括女主管。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕虐待動物 唐狗 寶蓮禪寺

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