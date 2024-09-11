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港聞

港聞二

父姦女認禽獸求輕判 官稱近期案例多從嚴

【明報專訊】35歲父親逾3年前在家中待業，沒有戴避孕套下強姦11歲親女。女兒將事件告知同學揭發事件。父親警誡下承認自己禽獸不如，昨於高等法院承認3項強姦罪，還押至本月23日判刑。辯方求情時冀法官輕判，法官表示「我的司法生涯以來，從無判強姦犯入獄5年以下」，強調近年強姦案從嚴量刑。

被告內地中三畢業 領綜援

被告化名L.K.H.（案發時35歲）承認於2021年3月至4月間犯案。庭上透露，他在內地中三畢業，曾任職運輸工人，待業家中，一家領綜援。辯方求情稱，被告是事主X的生父，沒有與X的生母結婚；辯方承認本案涉違反誠信，反映案情嚴重，但被告性侵時沒有拍照和拍片，不涉加刑因素。

官引案例翁姦親女囚18年

法官陳慶偉庭上表示，強姦案從嚴量刑，着控辯雙方研究近期案例，包括陳官2018年審理的七旬老翁強姦親女一案。翻查資料，該案77歲被告多次強姦案發時10歲女兒，經審訊後裁定3項強姦罪成，被陳官判囚18年。

三度侵犯 事主向同學傾訴揭發

案情指，X案發時11歲，與被告、生母Y和胞弟居於沙田單位。從2020年11月至2021年5月間，被告大部分時間在家中待業，Y則會兼職工作，一家人主要依賴綜援維生。

首項強姦罪發生於2021年3月某日，胞弟在客廳玩iPad，被告和X一起在廚房晾衫。被告僅穿短褲，無穿內褲。X突然扯下被告的褲子，導致其下體外露。被告將褲穿好後走入睡房，隔着衣服摸X胸部，將手指和陰莖插入X的下體，其間無用安全套。被告察覺X不愉快，向X道歉，X不予理會。

一個月後，只有被告和X在家。被告摸X胸部、大腿和私處一至兩分鐘，更脫去X的褲子，X大叫惟不獲理會。被告再次將陰莖插入X的私處，用紙巾擦身上精液。最後一次強姦發生於2021年4月底，被告打X臀部，再將陰莖插入X下體。X感覺疼痛，跑入洗手間哭泣。

2021年5月，X向同學透露遭強迫性交，輾轉報警求助。Y和被告當面對質後，將被告趕出單位。被告被捕後接受警誡，表示無面目見X，「好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事」。

【案件編號：HCCC 387/23】

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