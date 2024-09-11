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港聞

港聞二

賣豬仔案押後 一男另認洗錢

【明報專訊】前年有港人疑墮求職騙局，遭「賣豬仔」禁錮在東南亞國家。警方分兩案起訴兩名涉案男子，控以串謀詐騙罪，兩人原定昨在區域法院答辯，惟因案情細節仍有待確認，法官要求控方提供罪行過往造成的損失的數據，而其中一男另涉一宗洗黑錢案認罪，辯方保留求情陳辭，最終兩案一併押後至10月23日再訊，其間被告須還押。

另一被告為24歲學生

被告為馬智豪（31歲，報稱無業）及張敏懷（24歲，學生）。二人被控於2021年某日至2022年8月某日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人串謀詐騙某些會被誘使前往外地工作的人，即不誠實地向該等人虛假表示有真正的就業及/或商業機會產生可觀的經濟報酬，從而誘使該等人前往其他國家。

另一案中，馬智豪承認一項洗黑錢罪，涉案日期為2020年11月25日至2021年6月4日，涉約698萬元。案情指出，3名市民於2021年1月尾至2月初留意到有facebook帖文出售遊戲帳戶、迪士尼系列鎖匙扣和毛公仔及模型，3人分別轉帳1344至2820元至一個中國銀行銀行戶口，但無收到貨品，遂報警處理。

調查發現，該戶口2011年9月開立，2021年6月結束，被告為帳戶唯一擁有人。案發期間帳戶有逾2.1萬次入帳紀錄，金額介乎10元至2.7萬元，總額約698萬元，隨後全部款項被提取。被告2022年6月被捕，他警誡下保持緘默。被告過往曾中風，法庭會在他候訊期間索取醫療報告。

【案件編號：DCCC 688/23、 656/24】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙 賣豬仔

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